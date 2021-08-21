بنزيمة في البيت «الملكي» حتى 2023

المصدر: مدريد - أ ف ب

مدد المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة عقده مع ريال مدريد لعام إضافي، وحتى 30 يونيو 2023، ونشر النادي «الملكي» في صفحته على موقعه الرسمي «تويتر» صورة تجمع بين رئيس النادي فلورنتينو بيريس وبنزيمة يحملان قميصاً كتب عليه «بنزيمة 2023».

وأشارت وسائل إعلام إلى أن بند فسخ عقد بنزيمة يصل إلى مليار يورو، وقال اللاعب: «تستمر الرواية بالنسبة لي في أعظم نادٍ في العالم»، مضيفاً: «يا له من شرف أن أكون هنا، شكراً على الثقة بي على مر السنوات». وخاض بنزيمة «33 عاماً»، 560 مباراة مع «الملكي» منذ قدومه من ليون في 2009، وكان الموسم الماضي الأفضل في مسيرته.

حيث اختير أفضل لاعب في الدوري الإسباني، وحلّ ثانياً في ترتيب الهدافين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيله 23 هدفاً (بالتساوي مع مهاجم فياريال جيرار مورينو)، كما عاد بنزيمة إلى صفوف منتخب «الديوك» بعدما غاب لفترة خمس سنوات ونصف السنة لأسباب مختلفة، وسجل أربعة أهداف في النسخة الأخيرة لكأس أوروبا، وكان أفضل هداف فرنسي، رغم خيبة الخروج من الدور ثمن النهائي.

وتحول بنزيمة «كيه بي9»، إلى هداف متعطش للتسجيل بعدما تخلى عن دوره كممول للكرات لزميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مسجلاً 34 هدفاً في 52 مباراة في مختلف مسابقات الموسم الماضي، واختير من قبل نقابة اللاعبين المحترفين الفرنسيين أفضل لاعب فرنسي يلعب في دوري خارج فرنسا عامي 2019 و2021، وأفضل لاعب في ريال و«لا ليغا» عام 2020.

كما تم اختياره ضمن أفضل تشكيلة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وبات «الملكي» يعتمد على بنزيمة قائده البديل في حال غاب البرازيلي مارسيلو، وسيكون مخولاً له تسديد ركلات الجزاء بعد رحيل راموس، وقيادة الشباب في غرف تبديل الملابس وعلى أرض الملعب بإشراف المدرب القدير كارلو أنشيلوتي.

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