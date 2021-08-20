محمد صلاح على أعتاب تحطيم رقم أسطورة الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

ينتظر النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي انجازاً جديداً بعد أن حقق الأسبوع الماضي رقماً قياسياً غير مسبوق في افتتاح مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ، بعدما سجل هدفاً في مرمى نورويتش سيتي الجولة الأولى، حيث أصبح أول لاعب على الإطلاق في "البريميرليغ" يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.

والاتجاز الجديد الذي ينتظر محمد صلاح عندما يقف ليفربول في مواجهة بيرنلي، غداً في الجولة الثانية، والتي يبحث خلالها عن تحقيق إنجاز تيري هنري أسطورة آرسنال والدوري الإنجليزي، وذلك حال المشاركة والنجاح في الوصول إلى شباك بيرنلي، في الجولة الثانية من البريميرليغ، عندما يسجل الظهور رقم 160 في الدوري الممتاز، بواقع المشاركة في 13 مباراة رفقة تشيلسي، و146 بقميص الريدز.

واستطاع تيري هنري استطاع أن يضع 100 هدف في 160 مشاركة بالدوري الإنجليزي، لذلك يسعى محمد صلاح أثناء تسجيل ظهوره رقم 160 رفقة ليفربول، إلى معادلة إنجاز الأسطورة الفرنسية، من خلال تسجيل هدفاً أو أكثر لبلوغ الإنجاز ذاته، أو كسر الرقم القياسي المسجل باسمه.

واستطاع محمد صلاح أن يسجل 99 هدفاً على مستوى مشاركاته في الدوري الإنجليزي رفقة تشيلسي وليفربول، إذ سجل الفرعون المصري ظهوره بقميص البلوز 13 مرة فقط، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو الذي لم يمنحه فرصة المشاركة كاملة، قبل أن ينتقل إلى روما ومنها إلى ليفربول، ليبدأ مسيرة الإنجازات، من خلال المشاركة في 146 مباراة بالدوري الإنجليزي، مسجلاً 159 هدفاً، إذ يحتاج لهدف وحيد من أجل تحقيق إنجاز تيري هنري المنتظر.

واستهل محمد صلاح مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بتسجيل هدف في شباك نورويتش سيتي، في الجولة الافتتاحية من المسابقة المحلية، ليبدأ مشوار البحث عن لقب هداف البريميرليج، الذي تنازل عنه في الموسم المنقضي، لصالح هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي.

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