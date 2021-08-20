مورينيو يقود "موسم المدربين" مع منافسة نارية متوقعة

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يتصدّر مدرب روما الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو قائمة أهم الفنيين الذين تولوا حديثاً مهامهم، وذلك عشية إنطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت فترة الصيف إنتقالا مفاجئاً لـ "سبيشال وان" (المميّز) إلى نادي العاصمة الإيطالية، ليكون واحداً من بين 12 مدرباً جديداً في "سيري أ" هذا الموسم.

تُسلّط وكالة فرانس برس الأضواء على أبرز الوجوه التدريبية الجديدة في الدوري الإيطالي.

جوزيه مورينيو (روما)شكّلت عودة جوزيه مورينيو، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع مواطنه بورتو وإنتر، محط أنظار الكثيرين، ولاسيما عشاق روما "المتلهفين" لإنجاز ما بعد مواسم عجاف.

تراجعت أسهم المدرب البرتغالي المثير للجدل بعض الشيء عقب نتائج متذبذبة خلال محطتيه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر، إلاّ انّ بصماته في الدوري الإيطالي لا تزال خالدة بفضل إحرازه ثلاثية تاريخية مع إنتر قبل عقد من الزمن.

يقرّ مدرب ريال مدريد الإسباني السابق أنّ روما يمرّ في مرحلة إعادة تأسيس وسيحتاج الى كل خبرته التدريبية من أجل إعادة فريق العاصمة الى المسابقة الأوروبية الأمّ وسط صراع لن يكون سهلاً.

ماسيميليانو أليغري (يوفنتوس)يعود أليغري الى مسرحه المفضّل الذي كان شاهداً على إنجازاته التدريبية الأهم وذلك عقب غيابه لعامين عن الملاعب، وهو من بين ثلاثة أسماء لامعة لمدربين سيستعيدون مهامهم الفنية.

لم يستطع يوفنتوس حسم تأهله الى دوري أبطال أوروبا إلاّ في المرحلة الاخيرة من الدوري في الموسم الماضي، بعد نتائج غير مستقرة تحت قيادة لاعبه ومدربه السابق أندريا بيرلو.

سيتطلع أليغري الى مواصلة حصد الألقاب مع نادي مدينة تورينو، بعدما قاده للفوز بثنائية الدوري والكأس أربعة مواسم توالياً وذلك بين موسمي 2015 و2018.

ويُعتبر أليغري من المدرّبين البراغماتيين حيث كان له الفضل في إعادة بريق فريق "السيدة العجوز" على المستوى الاوروبي إثر قيادته الى نهائي المسابقة القارية مرتين، رغم فشله في الفوز في المرتين كلتيهما في موسمي 2015 و2017.

سيموني إنزاغي (إنتر)سيكون أمام مهاجم لاتسيو ومنتخب إيطاليا السابق سيموني إنزاغي مهمة شاقة بعد تسلّمه دفة تدريب إنتر حامل اللقب خلفاً لأنتونيو كونتي الذي غادر بعد فوزه بلقب الـ "سكوديتو" بسبب مشاكل إدارية.

كما سيشكّل رحيل الثنائي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (إلى تشلسي الانجليزي) والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي (إلى باريس سان جرمان الفرنسي) تحدياً امام إنزاغي، خصوصاً في ظل سعي إنتر لتقليص النفقات وتأمين التوازن المالي بسبب الازمة المالية التي يمر بها مالكوه الصينيون.

يملك إنزاغي سيرة ذاتية إيجابية بعدما نجح في إبقاء فريقه السابق لاتسيو في دائرة المنافسة في الدوري لفترة خمسة أعوام رغم ميزانيته المتواضعة، كما قاده للفوز بالكأس المحلية وللعودة الى مسرح دوري الأبطال للمرة الاولى منذ 13 عاماً، لتسلّم مهمات أكثر دقة وحساسية في نادٍ يمر مؤخراً بفترة مضطربة.

لوتشيانو سباليتي (نابولي)يُعتبر سباليتي من أكثر الوجوه المثيرة للجدل في الكرة الإيطالية، إذ إنّ تصرفاته العصبية والغاضبة تهيمن في الكثير من الاحيان على إمكاناته الكبيرة كمدرب.

قاد إنتر إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسمين قضاهما في صفوفه، قبل ان يُقال من منصبه عام 2019، وهو المدرب الوحيد في آخر 20 عاماً يقود روما للفوز بالألقاب.

يرث المدرب البالغ 62 عاماً تشكيلة موهوبة أخفقت في التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل الفريق المركز الخامس متأخراً بفارق نقطة يتيمة عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل للمسابقة القارية (78 مقابل 77).

سيكون نابولي أحد أبرز المرشحين لاحتلال أحد المراكز الاربعة الاولى في "سيري أ" هذا الموسم.

ماوريتسيو ساري (لاتسيو)سيخطف "دربي" العاصمة الذي يجمع بين روما ولاتسيو الانظار مجدداً، في ظل سعي الناديين لتقديم عروض متطورة مقارنة بالمواسم الماضية، وستزداد المنافسة تشويقاً مع ترقب المواجهة بين مدرب لاتسيو ماوريتسيو ساري ونظيره في روما البرتغالي مورينيو.

ستكون مهمة ساري الأصعب بين أقرانه من المدربين، حيث سيكون على لاتسيو أن يعتاد على أسلوب لعبه الذي يعتمد على خطة 4-3-3 مع السرعة والتمريرات الحاسمة، بعد سنوات من لعبه باسلوب 3-5-2 باشراف سلفه إنزاغي.

تعاقدات لافتة أخرىظنّ سبيتسيا أنّه كسب ورقة المدرب الشاب والصاعد فينتشنتسو إيتاليانو (43 عاماً) عندما مدّد عقده في يونيو الماضي، إلا انّ الأخير فضّل الرحيل عن النادي المغمور بعد أسابيع قليلة للانتقال لتدريب "العملاق النائم" فيورنتينا الأكثر عراقة.

وفي حال تمكن فريق "لا فيولا" صاحب المركز الثالث عشر والذي تقدم على سبيتسيا بفارق نقطة يتيمة في الموسم الماضي (40 مقابل 39)، من الإحتفاظ بخدمات مهاجمه الصربي الشاب دوشان فلاهوفيتش هذا الموسم، فقد يلعب بقيادة مدربه الجديد إيتاليانو، المولود في ألمانيا، دور "الحصان الأسود".

في المقابل، يأمل أليسيو ديونيسي (41 عاماً) الذي انتقل لتدريب ساسوولو عقب فوزه بلقب دوري للدرجة الثانية مع إمبولي في الموسم الماضي، البناء على قاعدة سلفه روبرتو دي تزيربي (انتقل لتدريب شاختار دانييتسك الأوكراني) لقيادة الفريق إلى مراتب عالية، رغم انه سيفتقد لجهود لاعب وسطه الدولي مانويل لوكاتيلي المغادر إلى يوفنتوس.



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