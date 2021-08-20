ميسي جماهير سان جرمان تترقب ظهوره الأول

المصدر: باريس - وكالات

تترقب جماهير باريس سان جرمان اليوم الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الفريق أمام بريست في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما رفض الأرجنتيني بوتشيتينو المدير الفني لسان جيرمان، التعليق على إمكانية مشاركة ميسي ونيمار معاً في المواجهة

وقال بوتشيتينو، في مؤتمر صحافي أمس: لم نتخذ قرارنا بشأن مشاركة ميسي بعد، وسنرى مدى إمكانية وجوده في قائمة المباراة.

وفي المقابل شككت صحيفة «أوليه» في إمكانية مشاركة ميسي بالمباراة مشيرة إلى انه من المحتمل أن يسجل حضوره الأول في مباراة ريمس 29 الجاري.

وغاب ميسي، عن مران سان جرمان أول من أمس، لإراحته وتخفيف الحمل البدني عليه، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية يومين على التوالي.

وكان النجم الأرجنتيني، تابع مباراة سان جرمان أمام ستراسبورغ (4 - 2)، بالجولة الثانية من الدوري من المدرجات.

ويأمل باريس سان جرمان الوصول للنقطة التاسعة، إذ حقق العلامة الكاملة في أول مباراتين رغم غياب العديد من نجوم الصف الأول، ويحتل الفريق المركز الثالث بست نقاط بفارق الأهداف عن أنجيه المتصدر بنفس الرصيد، وكليرمون صاحب المركز الثاني، ويلعب أنجيه بعد غد مع بوردو بينما يستعد كليرمون لمواجهة أول فرق من الكبار هذا الموسم عندما يحل ضيفاً على ليون في اليوم نفسه.

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