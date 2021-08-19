"كروس" يلمّح إلى اقتراب "مبابي" من الريال

المصدر: البيان

لمح الألماني توني كروس، نجم خط وسط نادي ريال مدريد، إلى اقتراب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان مبابي، من النادي الملكي.

وتحدث كروس مرة أخرى، لكن بطريقة مبطنة، عبر البودكاست الخاص به عن احتمالية انضمام مبابي إلى «الميرنغي» خلال الصيف الحالي، كما تطرق أيضًا للحديث عن رحيل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة.

واحتفل كروس بطريقة ما برحيل ميسي عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث قال في حديثه: «ربما يكون ذلك أمرًا جيدًا، لأن أكبر منافس لنا فقد أفضل لاعب في صفوفه، بالإضافة إلى ذلك فإن كل ما حدث مع ميسي بالتأكيد ليس سيئًا بالنسبة لنا».

ويأتي ذلك كإشارة إلى قضية كيليان مبابي وصفقة رحيله المعقدة عن باريس سان جيرمان، وأن وصول ميسي إلى «حديقة الأمراء» سيكون الحل في انتقال مبابي إلى ريال مدريد.

وأضاف كروس: «ربما ستظهر المزيد من الأشياء الجيدة نتيجة لذلك، ربما ينضم إلينا لاعب من باريس».

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها كروس عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد، حيث سبق له بالفعل أن قال: «مبابي واحد من أكثر اللاعبين إثارة للاهتمام في السوق، وسعره ليس رخيصًا تمامًا، أفضل الحديث عن الانتقالات التي تمت بالفعل، ولكن ريال مدريد يرغب دائمًا في الحصول على الأفضل، لذلك لن أتفاجأ».

وتحدث كروس أيضًا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رغم أنه لم يعلق على الشائعات المحيطة بعودته المحتملة إلى ريال مدريد أو رحيله عن صفوف «السيدة العجوز».

كروس أشاد بمسيرة رونالدو الرياضية، واعتبره اللاعب الأفضل في الجيل الحالي، وقال: «من جيلي كريستيانو رونالدو هو الأفضل، بالطبع أن متحيز له، لأنه لعب دورًا حاسمًا في فوزنا بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد».

وبالمقارنة مع ميسي، يتحدث كروس بوضوح عن رونالدو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صداقته مع النجم البرتغالي، حيث أضاف الألماني: «لم نكن فقط زملاء في الفريق، بل كنا أيضًا جيرانًا في غرفة الملابس وكان يعيش بجوار منزلي، كان من المثير للإعجاب أن أرى مدى مثاليته، لهذا السبب لا يمكنني اختيار ميسي الأمر خارج عن إرادتي».

وفي البودكاست الجديد الخاص بالدوري الألماني، يمكن استخلاص نتيجة ما، حيث كان هناك دائمًا حديث عن رونالدو في الماضي، ولم يعد خافيًا على أحد أن مبابي احتمال وراد بالنسبة إلى ريال مدريد، كما أن رحيل ميسي يعد أفضلية للنادي الملكي.

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