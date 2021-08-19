خدعة غير متوقعة ستقرر مستقبل بوغبا

المصدر: البيان

خرجت في الأيام الأخيرة عديد التقارير الصحفية، التي تشير إلى أن الفرنسي بول بوغبا نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قريب من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

باريس سان جيرمان يخطط ليتعاقد مع بوغبا ليكون ختامًا مثاليًا لسوق الانتقالات في النادي الفرنسي، لكن يبدو أن الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب له رأي آخر.

ويدخل بوجبا الموسم الأخير له في عقده مع مانشستر يونايتد، ولذلك إذا لم يتوصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، فإن الفرنسي الدولي سيكون حرًا للتفاوض مع أندية أخرى بداية من يناير المقبل.

موقع «ذا أثلتيك» الإنجليزي، يؤكد أن رايولا قرر لعب حيلة مهمة ستقرر مستقبل بول بوغبا، وكيل الأعمال الشهير قرر أن يستمر الفرنسي الدولي في مانشستر يونايتد خلال الموسم الأخير في عقده، وإما الحصول على تجديد بعقد خرافي، أو يرحل مجانًا في صيف 2022، إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان كوجهتين محتملتين له.

وسائل الإعلام الإنجليزية تؤكد أن بوغبا سعيد في مانشستر يونايتد، رغم أن عقده ينتهي في غضون أقل من عام، وبالطبع تشير كافة الأمور إلى أن اللاعب لا يفكر في الاستمرار أكثر في ملعب «أولد ترافورد».

باريس سان جيرمان ليس في عجلة من أمره للتعاقد مع بوغبا، وينتظر وصوله مجانًا في صيف 2022، وسيكون على ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي بيع العديد من اللاعبين أولًا لجعل العملية ممكنة.

أما في ريال مدريد، فلا يزال اسم بوغبا يتردد داخل أروقة الإدارة، حيث كان لاعب الوسط الفرنسي هدفا صريحا لزين الدين زيدان المدرب السابق ولم يتمكنوا من تحقيقها له، بعدما طلب مانشستر يونايتد بين 180 إلى 200 مليون يورو للتخلي عنه، وهو مبلغ لم يكن ريال مدريد على استعداد لتقديمه.

إمكانية أن يصبح بوغبا لاعبًا حرًا ستدفع ريال مدريد للتفكير في ضمه، حيث سيحاولون إقناعه بارتداء القميص الملكي.

وحتى الآن، بدأ بوغبا موسمه بأفضل طريقة ممكنة، حيث فاز فريقه على ليدز يونايتد بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة قدم فيها بوغبا 4 تمريرات حاسمة.

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