صفقة تاريخية.. رونالدو يعرض نفسه على مانشستر سيتي

المصدر: أ ف ب

يبدو أن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس الإيطالي لم يُحسم، إذ كشفت صحيفة "لا كورييري ديلو سبورت" الإثنين أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات عرض نفسه على مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما زعم برنامج تلفزيوني إسباني بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يريد إعادته إلى ريال مدريد الإسباني.

ويخوض البرتغالي عامه الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف 2018 من ريال مدريد، لكن يبدو أنه لا يريد الانتظار حتى صيف 2021 للرحيل عن عملاق تورينو بل يبحث ابن الـ36 عاماً عن مغامرة جديدة بحسب التقارير الإعلامية.

ويُعتَقد بحسب وسائل الإعلام، بينها موقع "فوتبول إيطاليا" المتخصص، أن يوفنتوس مستعد أيضاً للتخلي عن رونالدو هذا الصيف مقابل 30 مليون يورو، عوضاً عن إبقائه في صفوفه حتى نهاية الموسم ما سيجله لاعباً حراً وبالتالي سينتقل الى الفريق الذي يريده من دون مقابل.

وارتبط اسم رونالدو بانتقال محتمل إلى باريس سان جرمان الفرنسي الذي تعاقد مؤخراً مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفريقيه السابقين مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد، لكن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها مانشستر سيتي على الخط.

وزعمت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن وكيل أعمال النجم البرتغالي جورجي منديش عرض أفضل لاعب في العالم خمس مرات على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يبحث عن مهاجم يسد به فراغ رحيل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى برشلونة الإسباني، لاسيما بعد فشل التعاقد مع هاري كاين من توتنهام.

ومن المؤكد أن قدوم رونالدو إلى مانشستر سيتي الذي يشرف عليه مدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا، سيعتبر بمثابة خيانة عند مشجعي الجار اللدود مانشستر يونايتد الذين ما زالوا يمنون النفس بعودة البرتغالي الى الفريق الذي أطلقه إلى النجومية بعدما دافع عن ألوانه من 2003 حتى 2009 وتوج معه بثمانية ألقاب، أبرزها الدوري الممتاز ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

لكن هناك احتمال ألا يعود رونالدو إلى إنجلترا بل إلى إسبانيا وفريقه السابق ريال مدريد الذي دافع عن ألوانه من 2009 حتى 2018 وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة، أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري المحلي مرتين، في طريقه ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي الملكي (451 هدفاً في 438 مباراة).

وزعم برنامج التلفزيوني الإسباني "ال شيرينغيتو" على لسان مراسله صديق رونالدو، إيدو أغيري، أن المدرب الجديد-القديم للنادي الملكي الإيطالي أنشيلوتي يريد إعادة البرتغالي إلى "سانتياغو برنابيو".

لكن رغبة أنشيلوتي مخالفة لما صدر سابقاً عن رئيس ريال فلورنتينو بيريس بأنه لا يبحث عن إعادة البرتغالي الى القلعة البيضاء، في وقت يسعى النادي إلى توجيه أي استثمار مالي نحو التعاقد مع مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي أو النروجي إيرلينغ هالاند الذي فرض نفسه أفضل هدافي القارة العجوز بألوان بوروسيا دورتموند الألماني.

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