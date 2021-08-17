ميلان والإنتر للبيع

المصدر: البيان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، مساء أول أمس الأحد، أن مالكي ناديي ميلان والإنتر يريدان بيع الناديين في القريب العاجل.

وقال موقع فوتبول إيطاليا، إن شركة Suning المالكة لإنتر ميلان ستقبل أول عرض مناسب لشراء النيراتزوري، كما سيقبل صندوق استثمارات إيليوت بيع الروسينيري.

ويعاني ميلان وإنتر ميلان من أزمات مالية كبرى أجبرت إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، على بيع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والنجم المغربي حكيم زياش لتشيلسي وباريس سان جيرمان على الترتيب.

ومنعت الأزمة المالية ميلان من إبرام صفقات ضخمة، رغم عودته لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 7 سنوات.

ولم يكن قرار Suning ببيع إنتر ميلان مفاجئا، فقد اضطرت الشركة لتقليص استثماراتها إلى حد كبير عقب تفشي فيروس كورونا وتم إغلاق ناديها جيانجسو سونينغ الصيني.

وقال فوتبول إيطاليا، إن شركة إيليوت كانت تنوي مساعدة ميلان على التطوّر وجعله أكثر براقة للمستثمرين في المستقبل ثم بيعه وتحقيق الربح، لكن الشركة تريد بيع النادي في أقرب فرصة.

ونال إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد حرمان استمر 10 سنوات، في حين احتل ميلان الموسم الماضي المركز الثاني، لكن آخر تتويج له في الدوري الإيطالي كان موسم 2010/2011.

ويفتتح إنتر ميلان مشواره في الدوري الإيطالي يوم السبت 21 أغسطس بمواجهة جنوى، في حين يلعب ميلان مع سامبدوريا يوم الاثنين الموافق الـ 23 أغسطس.

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