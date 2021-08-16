لماذا انتقد رئيس رواندا أرسنال بعد خسارته من برنتفورد؟

المصدر: البيان

انتقد بول كاجامي، رئيس رواندا، أداء لاعبي نادي أرسنال اللندني بعد هزيمته 2-صفر أمام برنتفورد الصاعد حديثا في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة قبل الماضية.

ووجه كاجامي؛ أحد رعاة أرسنال، انتقاداته لأداء أرسنال من خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ودعا لإجراء تغييرات في الفريق.

ورواندا أحد رعاة أرسنال ونتيجة لذلك تظهر عبارة "زوروا رواندا" على قمصان الفريق.

وكتب كاجامي "علينا ألا نقبل المستوى المتواضع أو نبرره. لابد أن يكون الفريق قادرا على تحقيق الفوز".

واحتل أرسنال المركز الثامن بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز في نهاية الموسم الماضي وفشل في التأهل لأي بطولة أوروبية.

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