وست هام يقلب الطاولة على نيوكاسل في الدوري الانجليزي

المصدر: أ ف ب

قلب وست هام الطاولة على مضيفة نيوكاسل وحول خسارته 1-2 في نهاية الشوط الاول الى فوز 4-2، وذلك في مستهل مشوار الفريقين في بطولة انكلترا لكرة القدم لموسم 2021-2022 الاحد على ملعب "سانت جيمس بارك" امام 50 الف متفرج بعد السماح بعودة الجماهير الى المدرجات.

استهل اصحاب الارض المباراة بطريقة جيدة وافتتح التسجيل عبر مهاجمه الدولي السابق كالوم ويلسون بكرة رأسية مستغلا تمريرة من الن سانت ماكسيم بعد مرور 5 دقائق.

بيد ان وست هام ادرك التعادل عن طريق الظهير الايسر ارون كريسويل بتمريرة عرضية تابعت طريقه نحو الشباك (10).

ثم تقدم نيوكاسل مجددا بهدف رأسي لجايكوب مورفي غير المراقب قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق.

ورد وست هام الذي حقق نتائج لافتة الموسم الماضي وحل في المرتبة السادسة متقدما على فريقي شمال لندن توتنهام وارسنال، بقوة على مدى 13 دقيقة في منتصف الشوط الثاني حيث ادرك له صانع العابه الجزائري سعيد بن رحمة التعادل بكرة رأسية من مسافة قريبة مستغلا تمريرة عرضية من ميكايل انتونيو (53).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف عندما اعاق مورفي الارجنتيني بابلو فورنالس داخل المنطقة، فتصدى حارس نيوكاسل فريدي وودمان لركلة انتونيو لكن التشيكي توماس سوتشيك تابع الكرة المرتدة داخل الشباك مانحا التقدم 3-2 لفريقه (64).

ووجه وست هام ضربة قاضية لنيوكاسل بالعودة في المباراة بتسجيله الهدف الرابع عن طريق انتونيو بعد تمريرة امامية متقنة من بن رحمة (66).

ويفتتح مانشستر سيتي حملة الدفاع عن اللقب بالحلول ضيفا على توتنهام لاحقا اليوم.



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