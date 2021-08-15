تغريدة وكيل محمد صلاح تثير قلق جماهير ليفربول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أثار رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، قلق جماهير ليفربول بتغريدة غامضة نشرها على حسابه الشخصي، وقال فيها: "أتمنى أن يشاهدوا"، وذلك بعد تألق صلاح أمام نوريتش سيتي، بتسجيله هدفاً، وصناعته لهدفين آخرين، ليفوز فريقه ليفربول (3-0) أمس السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعربت جماهير ليفربول من خلال منصات التواصل الاجتماعي، عن قلقها أن تكون التغريدة مقدمة لرحيل نجمها محمد صلاح عن "الريدز"، خاصة وأن نشرها يتوافق مع ما تردد عن تعثر محادثات تجديد ليفربول لتعاقده مع النجم المصري، والذي ينتهي عقده في عام 2023.

ورأى الكثير من جماهير ليفربول، أن التغريدة رسالة واضحة وصريحة من رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح إلى مالكي ليفربول، بشأن فشل النادي في تقديم عقد جديد يرضي لاعبه، ويدرك أنصار ليفربول، أن الوقت يمر سريعاً، وأن بطلهم سيكون قريباً حراً في المغادرة.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل"، إلى تهديد بعض أنصار ليفربول بالقيام بأعمال شغب إذا لم يتم التجديد مع صلاح، وأعربوا عن خشيتهم من أن يلحق بالنجم الأرجنتيني ميسي في باريس سان جيرمان، ويعتقد أن صلاح نجم تشيلسي السابق، يكسب 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مع "الريدز"، بعد أن وقع عقداً لمدة 5 سنوات في عام 2018، بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

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