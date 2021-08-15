الريال يقسو على ألافيس 4-1 في مستهل مشواره بالدوري الإسباني

المصدر: أ ف ب

استهل فريق ريال مدريد حملته في الدوري الإسباني لكرة القدم، بالفوز على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل ليفانتي مع قادش 1/1 وريال مايوركا مع ريال بيتيس بذات النتيجة، وأوساسونا مع إسبانيول سلبيا.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 48 وأضاف ناتشو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم سجل بنزيمة الهدف الثالث في الدقيقة 62، وسجل خوسي لويس سامارتين هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء قبل أن يختتم فينيسيوس جونيور أهداف الريال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض الريال سيطرته على مجريات اللقاء ولكنه فشل في اختراق الدفاع القوي والمنظم لفريق ألافيس، الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة عندما تتاح أمامهم الفرصة.

ورغم السيطرة شبه المطلقة للريال إلا أنه لم يشكل أي خطورة على مرمى ألافيس باستثناء تسديدتين من إدين هازارد وجاريث بيل جاءتا خارج المرمى، في المقابل لم يشكل فريق ألافيس أي خطورة حقيقية على مرمى الريال من خلال الهجمات المرتدة، وهو ما أدى لانحصار اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 30 والتي شهدت فرصة خطيرة للريال عندما سدد كريم بنزيمة كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وكاد ألافيس أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 38 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها لوريس ريوخا بضربة رأس لتصطدم بجسد لوكاس فاسكيز، مدافع الريال، قبل أن تصل إلى بيري بونس داخل منطقة الجزاء ليلعبها لحظة خروج تيبو كورتوا من مرماه لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتعادل الفريقين سلبيا.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 48 سجل الريال هدف التقدم عندما مرر لوكاس فاسكيز كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء هيأها إدين هازارد بكعب قدمه لكريم بنزيمة الذي قابلها بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

تخلى فريق ألافيس عن حذره الدفاعي وبادر بشن هجمات على مرمى ريال مدريد بحثا عن تسجيل هدف التعادل، ساعده في ذلك تراجع الريال لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم محاولات ألافيس الهجومية لكنه فشل في اختراق دفاعات فريق ريال مدريد، الذي استطاع أن يستعيد توزانه في الجانب الهجومي عندما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 56 عندما مرر لوكا مودريتش الكرة داخل منطقة جزاء ألافيس ليقابلها ناتشو فيرنانديز بتسديدة قوية لتعانق كرته الشباك.

وشهدت الدقيقة 62 تسجيل الريال للهدف الثالث عندما انطلق إرنستو فالفيردي بالكرة من الناحية اليمنى حتى دخل منطقة الجزاء ومررها إلى بنيمة الذي سددها ليتصدى لها الحارس فيرناندو باتشيكو لترتد إلى بنزيمة الذي وضعها هذه المرة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 64 احتسب الحكم ركلة جزءا للريال بعدما قام كورتوا بعرقلة جون جيديتي داخل منطقة الجزاء ليسددها خوسي لويس سامارتين بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول لألافيس في الدقيقة 65.

وأصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن بدون أي خطورة حقيقية على المرميين حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة والتي شهدت تسجيل الريال للهدف الرابع عندما مرر ديفيد ألابا كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها فينيسيوس جونيو بصدره لتعانق الكرة الشباك، ليطلق بعده الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الريال 4 / 1.

وتعادل فريق ليفانتي مع مضيفه قادش 1/1.

وتقدم ليفانتي بهدف سجله خوسي لويس موراليس في الدقيقة 39، وتعادل قادش عن طريق ألفونسو إسبينو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبذات النتيجة أيضا تعادل ريال مايوركا مع ريال بيتيس.

وتقدم مايوركا بهدف سجله بريان أوليفان في الدقيقة 25 وتعادل بيتيس عن طريق خوان ميجيل خمينيز في الدقيقة 59.

كما تعادل أوساسونا مع إسبانيول سلبيا، ليحصل كل منهما على نقطة في بداية مسيرتهما بالدوري هذا الموسم.



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