يونايتد يضرب ليدز بخماسية في «البريميرليغ»

المصدر: (لندن - وكالات)

حقق مانشستر يونايتد بداية قوية في مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، وضرب ليدز يونايتد أمس بخماسية بالجولة الأولى، وبنتيجة 5 - 1 ويدين يونايتد بالفضل في الفوز للاعبه فيرنانديز، الذي سجل «هاتريك»،والنجم بول بوغبا الذي صنع 4 أهداف ، فيما أضاف ماسون غرينوود، وفريد هدفين .

ورحّبت الجماهير بالفرنسي فاران القادم من ريال مدريد والذي لم يشارك بالمباراة لعدم اكتمال أوراقه، فيما شارك الدولي سانشو القادم من بوروسيا دورتموند، بصفقة كبيرة في آخر ربع ساعة.

أقيمت المباراة أمام 73 ألف متفرج، وهو أكبر حشد كروي في بريطانيا منذ مارس 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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