محمد صلاح يحقق رقماً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي رقماً قياسياً غير مسبوق في افتتاح مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" اليوم السبت، بعدما سجل هدفاً في مرمى نورويتش سيتي في الدقيقة 74 في المباراة الجارية الآن ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021 -2022، حيث أصبح أول لاعب على الإطلاق في "البريميرليغ" يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.

ونجح "الفرعون" المصري في الوصول إلى شباك منافسيه في المواسم الأربعة الأخيرة خلال مباريات "الريدز" الافتتاحية، وهو إنجاز يتقاسمه صلاح حاليا مع تيدي شيرينغهام مهاجم توتنهام هوتسبير الذي حقق الإنجاز أولا مواسم 1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1995-1996.

وسجل صلاح أمام واتفورد في مباراة افتتاح موسم 2017-2018، قبل أن يعيد الأمر ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي، ثم فعل ذات الأمر أمام نورويتش سيتي في الموسم قبل الماضي، وفي الموسم الماضي تمكن أيضا من التسجيل في شباك ليدز يونايتد.

تألق

وبدأ محمد صلاح هذه السلسلة المثيرة للإعجاب في أول ظهور له مع النادي قبل أربع سنوات في واتفورد، حيث تخطى الحارس هيوريلهو جوميز ليضع الريدز في المقدمة 3-1 في المباراة.

وكان الدولي المصري على قائمة الهدافين مرة أخرى في اليوم الافتتاحي لموسم 2018-2019، مما وضع فريق كلوب في المقدمة من مسافة قريبة ضد وستهام يونايتد بعد أن سجل محمد صلاح من عرضية أندي روبرتسون.

وبدأ موسم 2019/20 الفائز فيه ليفربول باللقب بأناقة بعد اثني عشر شهرًا من فوزه على وست هام 4-0، حيث سجل الريدز أربعة أهداف على نورويتش سيتي في أمسية مريحة في آنفيلد.

وقام محمد صلاح بحركة قدم فعالة داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية اليسرى السفلية متجاوزا الحارس تيم كرول ليضاعف تقدم الفريق.

واستمرت عادة الريدز في التسجيل من أجل المتعة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للموسم الثالث في الموسم الماضي، بعد فوزه 4-3 على أرضه أمام ليدز يونايتد.

عاد محمد صلاح صاحب القميص رقم 11 لليفربول إلى قمة مستواه مرة أخرى وسجل ثلاثية، بفضل ركلتي جزاء وسدد كرة قوية تجاوزت حارس ليدز إيلان موسلير.

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