بيان رسمي..ريال مدريد ينفي اللعب في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

نفى نادي ريال مدريد، اليوم السبت، الأنباء التي ترددت بشأن دراسته إمكانية الانتقال من الليغا إلى اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وزعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، يدرس نقل ريال مدريد إلى البريميرليغ، بسبب العقبات التي يضعها خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، أمام النادي الملكي.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها اليوم صحيفة موندو ديبورتيفو، والتي تقول إن نادينا درس إمكانية الانتقال من الليغا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يريد النادي التأكيد أن هذه المعلومات خاطئة تمامًا وعبثية ومستحيلة، وأنها تهدف فقط لإزعاج نادينا يومًا بعد يوم".

وكانت الكرة الإسبانية قد شهدت العديد من الأزمات على مدار الأشهر الماضية، بسبب أزمة ليونيل ميسي مع برشلونة، ودخل بيريز في أزمة مع تيباس، بسبب رفضه مشروع السوبر ليج الذي يدعو له ريال مدريد، بالإضافة إلى محاولة فرض اتفاقية CVC على النادي الملكي.

الأمر الذي تسبب في حرب علنية بين رابطة الليغا ورئيسها خافيير تيباس من ناحية، وكبار المسابقة ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة من ناحية أخرى.

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