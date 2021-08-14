رئيس رواندا ينتقد خسارة ارسنال من برينتفورد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وجه رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي انتقادات لاذعة لإدارة نادي أرسنال بعد خسارة "المدفعجية" من برينتفورد الصاعد حديثاً إلى البريميرليغ في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي لاقت ردود أفعال واسعة بين مشجعي النادي.

وخيبت خسارة ارسنال آمال الرئيس الرواندي المعروف بتشجيعه للفريق اللندني، مما دفعه إلى التحدث عن الخسارة بتغريدات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ألقى باللوم خلالها على عدم وجود تخطيط من النادي.

وكتب كاغامي:" إنها كرة القدم، برينتفورد استحق الفوز وقد فعلوا ذلك".

وأضاف:" بغض النظر عن المباراة نفسها، جماهير ارسنال لا تستحق ذلك ولا يجب أن يعتادوا على هذه الخسائر، أقول هذا كواحد من مشجعي أرسنال".

وتساءل الرئيس الرواندي عن سبب عدم وجود خطة عمل لدى أرسنال خاصة عندما يتعلق الأمر بشراء صفقات جديدة، وقال:" لقد كان صراعاً لمدة عقد تقريباً صعوداً وهبوطاً، ألا يمكن أن يكون لدينا خطة عمل، يجب النظر إلى كيفية تعاملنا في سوق الانتقالات وشراء اللاعبين لتنفيذ هذه الخطة".

وطالب الرئيس الرواندي مشجعي ارسنال بعدم قبول الأداء المتوسط والنتائج الهزيلة، مشدداً على أن المسؤولين عن النادي يجب عليهم تحديد المشكلة وتحمل مسؤولياتهم للعودة إلى صفوف الكبار، موضحاً:" النادي لا يسير في الطريق الصحيح، العقلية يجب أن تكون الفوز، ويجب بناء فريق بهدف الفوز، ولا يجب أن نقبل الأعذار نتيجة سوء الأداء".

وختم:" أنا متأكد من أننا نعلم جميعاً على من يقع العبء الأثقل، آمل أن يعرفوا ذلك أيضاً أو حتى يتقبلوه".

يذكر أن هناك اتفاقية رعاية بين نادي ارسنال وجمهورية رواندا للترويج السياحي في الدولة الأفريقية.

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