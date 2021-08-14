حبيب نور محمدوف يحترف كرة القدم في الدوري الروسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وقع حبيب نور محمدوف بطل العالم السابق في الفنون القتالية، عقداً للعب مع نادي ليجون دينامو، والذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم.

وجاء التعاقد، ليحقق بطل الوزن الخفيف السابق، حلمه بممارسة كرة القدم، بعد تقاعده وعمره 32 عاماً فقط، بسبب وعد قدمه لوالدته، عقب وفاة والده، ومنذ ذلك الحين، وهو يواصل التدريب وممارسة كرة القدم، ونشر مقاطع فيديو لجلساته التدريبية، وتحدث عن إعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فيما أعلن النادي، والذي احتل المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي، التوقيع عبر الإنترنت من خلال نشر لقطة لحبيب، وهو يصافح مسؤول نادي ليجون دينامو بعد التعاقد، وقال النادي في بيان: "معركة كبيرة تنتظرنا، ونحن بحاجة إلى محاربين كبار، مثل حبيب نور محمدوف".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز