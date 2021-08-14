دي ماريا يسخر من أغويرو بسبب ميسي

المصدر: البيان

سخر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي من نجم برشلونة اغويرو في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "أغويرو يريد قتل نفسه بعد رحيل ميسي عن برشلونة".

وقال أنخيل دي ماريا مازحا أن مواطنه سيرخيو أغويرو يريد قتل نفسه بعد رحيل صديقه ليونيل ميسي عن فريق برشلونة الإسباني.

وكان أغويرو انتقل لصفوف برشلونة قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ليجاور صديقه ميسي، قبل أن يرحل الأخير بشكل مفاجئ لباريس سان جيرمان بعد أن أعلن النادي الكتالوني عن صعوبات مالية وهيكلية تقف عائقا أمام تجديد عقده.

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