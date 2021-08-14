ميسي ورونالدو خارج قائمة جوائز «أبطال أوروبا»

المصدر: برلين - د ب أ

غاب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز دوري أبطال أوروبا لموسم 2020 - 2021، وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس القائمة وضمت أسماء 12 لاعباً، بواقع ثلاثة لاعبين في كل مركز، والذين يمكن أن يفوزوا بالجوائز في الحفل الذي يقام 26 الجاري.

حصل الـ12 لاعباً على أكثر نقاط في كل مركز عقب تصويت هيئة المحكمين، وتضم الهيئة مدربي الـ32 نادياً الذين شاركوا في دور المجموعات بالبطولة في الموسم الماضي، بالإضافة إلى 55 صحافياً يمثلون الـ55 اتحاداً أعضاء «يويفا»، ولا يمكن للمدربين أن يصوتوا للاعبين من فرقهم.

ووصل ميسي إلى المركز الرابع في الاستطلاع لأفضل مهاجمين، بينما لم يتمكن رونالدو من التواجد في المراكز العشرة الأولى وخرج اللاعبان مع فريقيهما من دور الستة عشر، حيث خسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان، فيما ودع يوفنتوس البطولة أمام بورتو.

وتضمن القائمة أربعة لاعبين من الـ12 المرشحين من تشيلسي، الذي فاز بلقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا من خلال الفوز على مانشستر سيتي في النهائي، وهم إدواردو ميندي، وسيزار أزبيليكويتا، وأنطونيو روديجر ونجولو كانتي وجورجينيو، ومثل مانشستر سيتي في قائمة المرشحين كل من إديرسون وروبين دياز وكيفين دي بروين، بينما ضمت القائمة لاعباً واحداً من كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان وهما تيبو كورتوا وكيليان مبابي.

ومن بين المرشحين روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وإرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، واللذين أنهيا الموسم الماضي كأفضل هدافين في البطولة بتسجيلهما عشرة أهداف.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل حارس مرمى، وأفضل مدافع، وأفضل لاعب خط وسط وأفضل مهاجم، في قرعة دور المجموعات التي تقام في إسطنبول بعد أسبوعين.

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