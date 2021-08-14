أرسنال يطلب استعادة أوديغارد من الريال

المصدر: لندن - د ب أ

دخل نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بشأن إمكانية عودة مارتن أوديغارد للفريق الإنجليزي.

وأمضى أوديغارد (22 عاماً) النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً لأرسنال، حيث قدم ما يكفي ليجعل ميكيل أرتيتا مدرب الفريق معجباً بإمكانياته.

ويحرص أرسنال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، على إضافة صانع ألعاب لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبالإضافة إلى أوديغارد، ارتبط اسم أرسنال بالتعاقد مع جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي وحسام عوار لاعب ليون.

ولكن يبدو الآن أن احتمالية التعاقد مع أوديغارد هي الأقرب، وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» أن المفاوضات تم فتحها بين أرسنال وريال مدريد.

وانتقل أوديغارد بشكل مؤقت إلى أرسنال في يناير الماضي بعدما فشل في حجز مقعد في التشكيل الأساسي لريال مدريد تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، ولكنه أيضاً لم يكن قادراً على إقناع كارلو أنشيلوتي بموهبته في فترة الإعداد للموسم الجديد.

هذه المرة قد يكون انتقاله إلى أرسنال دائماً، خصوصاً وأن الفريق الإنجليزي بصدد بيع جو ويلوك لنيوكاسل للحصول على المزيد من الأموال لإتمام الصفقة.

وشارك أوديغارد في 20 مباراة في كل المسابقات مع أرسنال العام الماضي، وسجل هدفين.

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