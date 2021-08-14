5 صفقات تحت المجهر في البوندسليغا

المصدر: باريس - أ ف ب

لم يُقدِم الدوري الألماني لكرة القدم على صفقات خيالية بل عاش «ميركاتو» هادئاً نسبياً، بعيداً عن الانتقالات الأوروبية الكبيرة على غرار تعاقد باريس سان جرمان الفرنسي مع لاعب برشلونة السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن رغم ذلك وصل إلى «بوندسليغا» العديد من اللاعبين الموهوبين.

وفي السطور التالية نلقي الضوء على 5 صفقات جديدة في الدوري الألماني ستحظى بالاهتمام، ويتوقع لها التألق..

1 - يوليان ناغلسمان

وماذا لو كانت أكبر صفقة في الـ «بوندسليغا» تعود لمدرب وليس للاعب؟ هو أمر نادر بالنسبة لمدرب، حيث أنفق بايرن ميونيخ 25 مليون يورو للتعاقد مع ناغلسمان قادماً من لايبزيغ، في ثاني أكبر صفقة في الـ«ميركاتو» للنادي البافاري.

في سن الـ 34 عاماً، يخلو سجل هذا المدرب من أي لقب، وقد خلف في مهمة صعبة سلفه هانزي فليك الذي فاز خلال عامين فقط مع النادي البافاري بجميع الألقاب الممكنة، مع سداسية تاريخية في موسم واحد.

حتى قبل وصوله، تبدو الضغوطات هائلة على كاهلي ناغلسمان، خصوصاً أنه لم يفز بأي مباراة تحضيرية لفريقه قبل انطلاق الموسم الحالي حيث تعادل مرة وخسر 3 مرات.

يتوجب عليه متابعة سلسلة انتصارات بايرن في الدوري وإحراز اللقب العاشر توالياً، خصوصاً أنه يشتهر بكونه من المدربين الذين يعشقون اللعب التكتيكي والهجومي.

2- دايوت أوباميكانو

لم يكتفِ بايرن بـ«خطف» مدرب لايبزيغ بل عمد أيضاً إلى شراء مدافعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو والذي اعتبر مفتاح نجاح المغامرة الأوروبية لفريقه السابق الذي وصل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020.

قدّرت وسائل إعلام ألمانية صفقة انتقال أوباميكانو بـ43 مليون يورو، في أكبر صفقة في الـ«بوندسليغا».

ويملك أوباميكانو برغم صغر سنه (22 عاماً) خبرة كبيرة على المستوى العالمي، إن كان في الدوري الألماني حيث يلعب منذ عام 2017، أو مع منتخب «الديوك». رغم ذلك، لا يتضمن سجل هذا المدافع الموهوب سوى 3 مباريات دولية مع الفريق الأوّل.

بعد رحيل جيروم بواتنغ (لاعب حر) والنمساوي دافيد ألابا (إلى ريال مدريد الإسباني)، تصب التوقعات أن يلعب أوباميكانو أساسياً، خصوصاً عقب إصابة مواطنه بنجامان بافار. ولكن، هل سيكون من السهل على الوافد الجديد التعامل مع الضغوطات من أجل فرض نفسه في بايرن؟ من المتوقع ألاّ يواجه أي مشكلة في التأقلم في نادٍ يملك كتيبة فرنسية من اللاعبين يصل عددها إلى 7 لاعبين.

3 - دونيل مالن

لم تكن قد مضت 4 أيام على رحيل الجناح الإنجليزي جايدون سانشو إلى مانشستر يونايتد، حتّى وجد بوروسيا دورتموند بديلاً له بشخص المهاجم الشاب الهولندي دونييل مالن القادم من أيندهوفن مقابل 30 مليون يورو.

تقع على عاتق هذا المهاجم ابن الـ 22 عاماً مهمة سد الفجوة التي خلفها رحيل سانشو عن الرور.

تألق مالن خلال النسخة الأخيرة من كأس أوروبا فمرر كرتين حاسمتين في 4 مباريات، لكن برز قبلها بتسجيله 19 هدفاً بقميص وصيف بطل الدوري أيندهوفن في الموسم المنصرم.

يعتبر مالن أبرز صفقة للاعب شاب في فترة الانتقالات الصيفية لدورتموند الذي احتفظ بجهود مهاجمه الشاب النرويجي إرلينغ هالاند برغم جميع الإغراءات المالية.

4 - دومينيك سوبوزلاي

برغم انه انتقل إلى لايبزيغ في يناير مقابل 20 مليون يورو، إلا أن لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوزلاي لم يخض أي مباراة بقميص فريقه الجديد بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة 8 أشهر.

حصلت جماهير لايبزيغ على فرصة رؤية لاعبها الجديد عندما سجل السبت في كأس ألمانيا خلال مباراة الفوز برباعية نظيفة على ساندهاوزن من الدرجة الثانية.https:/‏/‏newspress.dmi.ae/‏newspress/‏backup/‏files/‏images/‏2021/‏08/‏13/‏3712682.psd?tmp=1628858151

تدرج سوبوزلاي في ريد بل سالزبورغ النمساوي حيث ذاع صيته كنجم جديد للكرة المجرية، قبل أن يسير على المسار الكلاسيكي للأندية التي ترعاها العلامة التجارية مشروب الطاقة.

لاعب وسط فارع الطول (1.86 م)، غالباً ما يقارن أفضل لاعب في الدوري النمساوي بالنجم البلجيكي كيفن دي بروين. مسدد جيد للركلات الحرة، وممرر ساحر للكرات، ينضم إلى نادٍ اشتهر بقدرته على حضن المواهب الشابة وصقلها لتصبح نجوماً عالمية.

5 - محمد سيماكان

حاول نادي ميلان الإيطالي الظفر به، إلاّ أنّ المدافع الفرنسي الشاب محمد سيماكان قرر في النهاية الانضمام إلى لايبزيغ للدفاع عن ألوانه في هذا الموسم، وذلك منذ مارس، حيث اعتبر البعض أن نجاحات الثنائي أوباميكانو وإبراهيما كوناتيه (رحل إلى ليفربول الإنجليزي هذا الصيف) أغرته للقدوم إلى الدوري الألماني.

كلّف هذا المدافع الصلب (1.87 ك) الذي نشأ في ستراسبورغ، لايبزيغ 15 مليون يورو، ومن المتوقع أن نشاهده كثيراً داخل المستطيل الأخضر، علماً أنه لعب أساسياً في الكأس المحلية أمام ساندهاوزن.

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