منديل دموع ميسي بمليون يورو

المصدر: البيان

وضع أحد مجانين ليونيل ميسي إعلانا عبر موقع "ميركادو ليبر" لبيع المنديل الورقي الذي استخدمه في مسح دموعه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه النجم الأرجنتيني، المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي، وداعه لنادي برشلونة الإسباني، واصفا المنديل بأنه يحمل دموعه وأيضا مخاطه، لعشاق الاقتناء.

وكان ميسي قد بكى خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه وداعه للنادي الكتالوني بعد سنوات طويلة نشأ وترعرع فيها في النادي الكتالوني، وكان شريكا في العديد من الإنجازات العالمية والقارية والمحلية، وعقب إجهاشه بالبكاء سارعت زوجته أنتونيلا، التي كانت جالسة إلى جوار أطفالهما في الصفوف الأولى لتصعد للمنصة كي تعطيه منديلا ورقيا يمسح به دموعه.

ويبدو أن أحد عشاق النجم الأرجنتيني أراد التربح من بيع ذلك المنديل الذي ألقاه النجم الأفضل في العالم على الطاولة التي حملت الميكروفونات الخاصة بالمؤتمر، فالتقطه الحاضر للمؤتمر عارضا إياه للبيع في أحد أشهر مواقع البيع والشراء في إسبانيا بمليون يورو.

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