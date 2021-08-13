أنس جابر تجرد أندرييسكو من اللقب في دورة مونتريال

المصدر: أ ف ب

أقصت التونسية أنس جابر المصنفة 13 الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة ثانية من دورة مونتريال، إحدى دورات الألف لرابطة محترفات كرة المضرب "دبليو تي أيه"، وجردتها من اللقب بالفوز عليها 6-7 (5-7) و6-4 و6-1 الخميس في ثمن النهائي.

وجرمت جابر منافستها الكندية من مواصلة المشوار على أرضها وبين جمهورها في مباراة توقفت مرتين بسبب الأمطار، وعوضت خسارتها المجموعة الأولى بشوط فاصل في طريقها لتحقيق فوزها السادس والثلاثين لهذا الموسم، في ثاني أفضل نتيجة بين جميع اللاعبات خلف البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى في مونتريال والتي سبقت التونسية الى ربع النهائي بفوزها على الكندية الأخرى ريبيكا مارينو بسهولة 6-1 و6-3.

قبل عامين في تورونتو التي تتناوب مع مونتريال على استضافة دورتي الرجال (ألالف نقطة للماسترز) والسيدات، حققت أندرييسكو الانجاز حين باتت أول كندية تتوج على أرضها منذ 50 عاماً لكنها لم تتمكن من الدفاع عن اللقب العام الماضي لإلغاء الدورة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وهذه المرة الأولى التي تلعب فيها الكندية المصنفة ثانية في مونتريال لأن مشاركاتها الثلاث السابقة كانت في تورونتو، علماً أنها خرجت من التصفيات في 2016 حين كانت الدورة في مونتريال وكانت حينها في السادسة عشرة من عمرها ومصنفة 610 عالمياً.

لكن مغامرة ابنة الـ21 عاماً، المتوجة بطلة لفلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2019 والتي غابت عن الملاعب في 2020 بسبب الإصابة، انتهت الخميس على يد جابر التي باتت في 20 حزيران/يونيو أول لاعبة عربية تحرز لقباً في دورات المحترفات بتتويجها بطلة لدورة برمنعهام الإنكليزية على حساب الروسية داريا كاستكينا.

واحتاجت التونسية البالغة 26 عاماً الى ساعتين و39 دقيقة لتحسم معركتها مع أندرييسكو التي تعرضت لإصابة في قدمها اليسرى خلال الشوط الثامن من المجموعة الثانية، لكنها تمكنت من مواصلة اللعب بعد تلقيها العلاج.

وتأمل جابر مواصلة مغامرتها حين تلتقي في ربع النهائي الأميركية جيسيكا بيغولا الفائزة على مواطنتها دانيال كولينز 6-4 و3-6 و7-5.

وسبق للتونسية أن تواجهت مع بيغولا مرة واحدة سابقاً وتعود الى عام 2018 في كندا بالذات خلال ثمن نهائي النسخة الأخيرة من دورة كيبيك التي كانت تقام في ملعب مقفل، وخرجت الأميركية فائزة في حينها بمجموعتين.

ومن جهتها، بلغت سابالينكا ربع النهائي للمرة الثامنة هذا الموسم بفوزها على مارينو بسهولة 6-1 و6-3.

واحتاجت سابالينكا، الفائزة هذا الموسم بلقب دورة أبوظبي رافعة رصيدها الى 10 ألقاب من أصل 15 مباراة نهائية، الى قرابة ساعة فقط للتخلص من عقبة الكندية المصنفة 220 عالمياً والتي تحاول شق طريق العودة بعد غياب عن الملاعب لمدة خمسة أعوام منذ 2018 من أجل العمل على صحتها الذهنية.

وتلتقي سابالينكا في اختبارها التالي بطلة أستراليا المفتوحة مرتين مواطنتها فيكتوريا أزارنكا الثامنة التي تغلبت بدورها على اليونانية ماريا ساكاري الحادية عشرة بصعوبة 6-4 و3-6 و7-6 (7-2).

وستكون مواجهة ربع النهائي الرابعة بين سابالينكا ومواطنتها، وتتفوق الأولى بانتصارين (الدور الأول لبطولة فلاشينغ ميدوز عام 2018 ونهائي دورة اوسترافا عام 2020)، مقابل هزيمة (الدور الثاني لفلاشينغ ميدوز عام 2020).

وبخروج مارينو التي خسرت إرسالها أربع مرات خلال اللقاء، ومن بعدها أندرييسكو، لم تعد كندا ممثلة بأي لاعبة في هذه الدورة.

واضطرت البريطانية جوهانا كونتا التي أطاحت في الدور الثاني بالأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثالثة، الى الانسحاب بسبب إصابة في ركبتها، ما منح الأميركية كوكو غوف بطاقة العبور الى الدور ربع النهائي من دون أن تلعب، لتلتقي الإيطالية كاميلا جورجي التي أطاحت ببطلة ويمبلدون مرتين التشيكية بترا كفيتوفا السابعة والمتوجة باللقب عام 2012 بالفوز عليها 6-4 و6-4.

وبلغت ربع النهائي أيضاً الإسبانية سارا سوريبيس بفوزها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-7 (4-7) و6-صفر و6-3، لتواجه التشيكية الأخرى كارولينا بليتشكوفا الرابعة التي تغلبت على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-1 و7-6 (10-8).



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