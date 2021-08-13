«البريميرليغ»..«البوندسليغا»..«الليغا» الانطلاقة اليوم

المصدر: إعداد - عماد الحسيني

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم انطلاق 3 دوريات كبرى، وهي الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» والألماني «البوندسليغا»، والإسباني «الليغا»، غير أن الأخير من المتوقع أن يفقد الكثير من جماهيريته، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ميسي عن فريق برشلونة إلى باريس سان جرمان.

ويفتتح فريق آرسنال، النسخة 30 من الدوري الإنجليزي، أمام برينتفورد، فيما تشهد الجولة الأولى عدة مباريات مهمة، أبرزها بين مانشستر سيتي وتوتنهام هتسبير.

وسيكون الاختبار الأول لفريق ليفربول أمام نوريتش سيتي غداً ويلعب مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد، وبيرنلي مع برايتون، وإيفرتون مع ساوثمبتون، وتشلسي مع كريستال بالاس، وواتفورد مع أستون فيلا، وليستر سيتي مع ولفرهامبتون، ويلتقي بعد غد نيوكاسل يونايتد مع وست هام، وتوتنهام مع مانشستر سيتي «البطل».

وستكون أولى مواجهات الفرق الأربعة الكبار بين ليفربول ثالث الترتيب الموسم الماضي وتشيلسي الرابع في الجولة الثالثة، فيما يلعب مانشستر يونايتد في ضيافة تشيلسي في الجولة السادسة، أما مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فستقام في الجولة السابعة، بينما يقام «كلاسيكو» مانشستر يونايتد وسيتي بالجولة 11.

واستطاع مانشستر سيتي حسم لقب البطولة الموسم الماضي للمرة السابعة في تاريخه، برصيد 86 نقطة، قبل نهاية الدوري بأربع مراحل، واحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني، وجاء ليفربول ثالثاً.

غياب

ويعود الدوري الإسباني، في نسخته الجديدة، رقم 91، في غياب واحد من أهم نجومه وهو ليونيل ميسي الذي ترك بيته في معقل كاتالونيا، ورحل إلى باريس سان جيرمان وتنطلق مباريات الجولة الأولى بمواجهة فالنسيا مع خيتافي، ثم تستكمل الجولة بأربع مباريات غدا أبرزها مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، ثم يلعب بعد غد حامل اللقب أتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو، وبرشلونة مع ريال سوسيداد.

وفاز أتلتيكو مدريد بلقب الموسم الماضي، بعد صراع طويل مع ريال مدريد وبرشلونة، وحسم الأمور لصالحه برصيد 86 نقطة، ليضيف اللقب الـ11 إلى دولاب بطولاته، فيما احتل ريال مدريد الوصافة، وجاء برشلونة ثالثاً، وإشبيلية رابعاً.

نجوم

ورغم رحيل ميسي عن صفوف برشلونة إلاّ أن الدوري الإسباني تمكن من استقطاب العديد من النجوم وعاد سيرخيو أغويرو. إلى «لا ليغا» عبر التعاقد مع برشلونة بصفقة انتقال حر بعد 10 أعوام أمضاها في مانشستر سيتي ولكنه تعرض لإصابة جديدة ولن يعود إلى الملاعب قبل منتصف نوفمبر المقبل.

وتمكن «البارسا» من الظفر بجهود مهاجم من العيار الثقيل، وهو الهولندي ممفيس ديباي، وتعاقد أتلتيكو مدريد مع الأرجنتيني رودريغو دي بول مقابل 35 مليون يورو قادماً من أودينيزي، أما ريال مدريد فتعاقد مع النمسوي دافيد ألابا ليعوّض رحيل راموس بنجم بايرن ميونيخ. وعزز إشبيلية صفوفه بالجناح الأيمن الدولي الأرجنتيني إريك لاميلا بصفقة انتقال حر من توتنهام هوتسبير الانجليزي.

ويشهد الموسم عودة المدرب الإيطالي المخضرم أنشيلوتي لتولي تدريب «الملكي» خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي ترك منصبه للمرة الثانية.

حلم اللقب العاشر

ويُفتتح الموسم الجديد من الدوري الألماني في نسخته الـ59، بمواجهة قمة بايرن ميونيخ حامل اللقب مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، ويأمل مدرب بايرن الجديد، الألماني يوليان ناغلسمان لقيادة العملاق البافاري إلى لقبه العاشر توالياً في موسمه الأول معه، ويغيب عن المباراة مدافع بايرن ميونيخ بنجامين بافار بعد تعرّضه لإصابة تغيبه أسابيع عدة، وأحرز بايرن اللقب الموسم الماضي، للمرة التاسعة على التوالي برصيد 78 نقطة، وهي البطولة رقم 31 التي يحرزها البايرن في تاريخه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز