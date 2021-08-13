راموس: ميسي؟.. أهلاً وسهلاً

المصدر: باريس - أ ف ب

رحّب الوافد الجديد إلى باريس سان جرمان الفرنسي قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس على مواقع التواصل الاجتماعي بزميله الجديد وغريمه القديم في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل قبل أيام إلى صفوف نادي العاصمة الباريسية.

ونشر القائد السابق لريال مدريد صورة لقميصه إلى جانب القميص الجديد لميسي في واجهة متجر النادي الفرنسي، مصحوبة بالتعليق التالي «من كان ليصدق، ليو ميسي؟ أهلاً وسهلاً!».

وأشار المدافع الدولي إلى العدد الكبير من مباريات الكلاسيكو التي جمعت بينه وبين الأرجنتيني، والتي غالباً ما كانت تشهد ندية كبيرة بينهما، إن كان في الدوري الأسباني أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب راموس وميسي معاً بقميص سان جرمان بعدما انتقلا إلى ملعب «بارك دي برينس» في صفقتين حرتين عقب انتهاء عقديهما مع فريقيهما.

وشارك أمس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تمارينه الأولى مع نادي العاصمة، بحسب ما أظهرت الصور التي بثها النادي الباريسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تصوير الأرجنتيني البالغ 34 عاماً وهو يقوم بتمارين بدنية، في حين كان زملاؤه الجدد يجرون تمارينهم مع الكرة.

وبدأ الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات استعداداته للموسم الجديد، حيث من المرجح أن يحتاج لبعض الوقت قبل أن يشارك مع التشكيلة في المسابقات الرسمية.

وقال ميسي بشأن بروتوكول عودته التدريجية إلى الملاعب: «توقفت عن مزاولة كرة القدم خلال أكثر من شهر (بعد الفوز بمسابقة كوبا أميركا مع الأرجنتين)، يجب عليّ أن أخضع لتحضير بدني. آمل في أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، لأني أرغب في اللعب. لا يمكنني أن أحدد أي تاريخ. عندما يقرر الطاقم قدرتي على اللعب، سيكون ذلك مع الكثير من الرغبة، أرغب في أن تمر الأمور بسرعة».

والتقى ميسي في مركز تدريب سان جرمان المهاجم الشاب كيليان مبابي (22 عاماً) الذي لم يصدر عنه أي موقف علني بشأن وصول «البرغوث» الصغير إلى باريس.ً

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