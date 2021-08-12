«دوري الأبطال» حلم ميسي بالقميص «30»

المصدر: باريس - أ ف ب

كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي واضحاً جداً في تحديد هدفه الأساسي مع فريقه الجديد باريس سان جرمان الفرنسي وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرة أخرى، ليعطي إدارة النادي الباريسي دفعاً جديداً في اتجاه تحقيق هذا الحلم الذي تسعى خلفه منذ 2011.

ويبدأ ميسي حقبة جديدة في العاصمة الفرنسية بالقميص رقم 30 عوضاً عن الرقم 10، وقال ميسي في المؤتمر الصحافي: «قلت إن حلمي هو الفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه (سان جرمان) المكان المثالي للحصول على فرصة تحقيق ذلك».

وتوّج ميسي بلقبه الرابع الأخير في المسابقة القارية عام 2015 مع برشلونة الإسباني، فيما يبحث سان جرمان عن اللقب للمرة الأولى ولهذا السبب كان من أكثر الفرق تعزيزاً لصفوفه.

ووقع ميسي أول من أمس عقد انتقاله إلى سان جرمان لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث بعد الانفصال عن برشلونة الذي توج معه بجميع الألقاب الممكنة، بينها 10 في الدوري الإسباني و4 في دوري الأبطال من أصل 35 في جميع المسابقات. وقال ميسي خلال تقديمه في ملعب «بارك دي برينس»: «كان من الصعب جداً عليّ أن أترك برشلونة، بعد هذه الفترة الطويلة».

وتابع بهذا الصدد: «كان هناك حزن ومعاناة وانقلب كل ذلك إلى فرح وسعادة مع انضمامي لسان جرمان. التغيير صعب بعد 21 عاماً قضيتها في برشلونة وأعيش الآن لحظات سعيدة بانضمامي لباريس سان جرمان».

ورحب ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي بميسي قائلاً: «يُسعدني أنّ ليونيل اختار الانضمام لباريس سان جرمان، ونحن فخورون بالترحيب به في باريس مع عائلته».

وتابع «لن نخيّب آمال جماهير باريس سان جرمان ونحن نصنع لحظة تاريخية والعمل الجدي يبدأ الآن». وتطرق إلى مسألة هداف نادي العاصمة كيليان مبابي الذي لم يجدد حتى الآن عقده (ينتهي في صيف 2022)، بالقول إن «كيليان باريسي، منافس بشدة. قال إنه يريد فريقاً قادراً على المنافسة، والآن، ليس هناك أي فريق أكثر تنافسية (من سان جرمان). لا عذر له للقيام بأي شيء آخر (سوى البقاء مع الفريق)».

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