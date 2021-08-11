حمى ميسي تجتاح باريس.. فيديو

المصدر: أ ف ب

لقي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استقبال الملوك في العاصمة الفرنسية باريس منذ اللحظة التي حطت به طائرة خاصة في مطار لو بورجيه أمس الثلاثاء تمهيدا لتوقيع عقده الرسمي مع نادي باريس سان جرمان، الذي سيرتقي بوجوده الى أبعاد جديدة من الناحيتين الرياضية والاقتصادية.

لدى نزوله من الطائرة ظهر ميسي من على إحدى الشرفات في المطار ليقوم بتحية جماهير غفيرة أتت خصيصا لإلقاء النظرة الأولى عليه عن كثب بعد أن أصبح لاعبا في صفوف فريقهم.

في الوقت ذاته، كان النادي يبث مقطع فيديو قصيرا مدته 13 ثانية مليئا بالتلميحات أبرزها حول الكرات الذهبية الست التي نالها النجم الأرجنتيني في مسيرته حتى الآن مع صورة في الخلف لبرج ايفل الشهير في العاصمة الفرنسية.

توجه ميسي (34 عاما) بعدها الى احد مستشفيات باريس، حيث خضع للفحص الطبي قبل أن يقوم بزيارة وجيزة الى ملعب بارك دي برانس الخاص بنادي سان جرمان.

توقف ميسي لبعض الوقت لتحية أنصار النادي الباريسي الذين اتوا لاستقباله قبل أن يتوجه الى الفندق الفخم "رويال مانسو". انضم إليه حارس المرمى الايطالي جانلويجي دوناروما القادم من ميلان في صفقة حرة، رئيس النادي القطري ناصر الخليفي والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، كما شاهد ذلك صحافي وكالة فرانس برس.

وبعد وصوله بقليل الى الفندق، صعد الى إحدى الشرفات حيث قام مجددا بتحية بعض انصار الفريق.

وأعلن نادي العاصمة بأنه سيقدم ميسي الى وسائل الإعلام في الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (9:00 ت غ) الاربعاء في إحدى الصالات الكبرى لملعب بارك دي برانس.

وكان نادي العاصمة فرش السجاد الاحمر امام مدخل ملعب النادي كما فعل في مطار لو بورجيه لاستقبال نجمه الجديد.

وقال الطالب يوهان سلاما "ثمى امور تحصل مرة واحدة في الحياة. انه احد اكبر الصفقات الكروية في التاريخ".

وكانت حمى ميسي بدأت تجتاح باريس منذ أن أعلن اللاعب رحيله رسميا عن برشلونة وعن ان امكانية انتقاله الى باريس سان جرمان واردة جدا.

وعلق دورناروما على انتقال ميسي بقوله "انه اقوى لاعب في العالم. انا متأثر وسعيد ان يكون ضمن فريقنا".

أما صديق ميسي النجم البرازيلي نيمار فسارع الى الترحيب به عندما كتب على حسابه على انستغرام عبارة "نجتمع مجددا" وذلك بعد ان لعبا سويا في صفوف برشلونة بين عامي 2013 و2017.

وسيشكل ميسي ونيمار الى جانب كيليان مبابي في حال بقاء الأخير مع سان جرمان قوة هجومية ضاربة كما فعل الثنائي الاول عندما اكملها الاوروغوياني لويس سواريز في الفريق الكاتالوني.

وتحدثت الصحف الفرنسية عن عقد لمدة سنتين لميسي قابل للتجديد عام إضافي مقابل اجر سنويا يقدر بحوالي 40 مليون يورو.

كما سينضم ميسي الى لاعبين يعرفهم جيدا من المنتخب الارجنتيني هما انخل دي ماريا ولياندرو باريديس، بالإضافة الى مدربه ومواطنه ماوريسيو بوكيتينو التي ذكرت تقارير بأنه اتصل به نهاية الاسبوع الماضي.

بطبيعة الحال، فان هدف النادي ومالكيه هو احراز دوري ابطال اوروبا علما بأن الفريق بلغ نهائي العام 2020 وخسر امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-1، ونصف نهائي الموسم الفائت وخرج على يد مانشستر سيتي.

مصير مبابي

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل سيحصل ذلك بوجود مبابي او من دونه علما بأن ريال مدريد الاسباني مرشح للحصول على خدماته.

أشارت صحيفة "اس" الاسبانية بان انتقال مبابي الى ريال مدريد بات "ممكنا".

لكن مصير مبابي الذي ينتهي عقده مع سان جرمان في يونيو 2022 ولا يريد أن يخسر جهوده من دون أي مقابل، لا يزال مجهولا.

بور/ز ر

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