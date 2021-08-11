ميسي نجم في سماء «باريس»

المصدر: باريس - أ ف ب

احتفل باريس سان جرمان أمس بوصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية من أجل توقيع عقد انتقاله إلى النادي الباريسي.

وبدأ نادي العاصمة الفرنسية مقطع فيديو بعبارة «ميركاتو أبدايت»، أي تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، إضافة إلى القميص الأرجنتيني مع رقم 10 وشراب المتة الذي يحتسيه الأرجنتينيون، وقلم يوقع على ورقة، في إشارة إلى حسم مسألة توقيع نجم برشلونة السابق مع سان جرمان.

وحط النجم الأرجنتيني قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر بالتوقيت المحلي في مطار لو بورجيه مرتدياً قميصاً كتب عليه «هنا باريس»، وحيا المشجعين الذين كانوا بانتظاره. وقبل مغادرة مطار برشلونة-إل برات بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة في طريقه إلى العاصمة الفرنسية، أكد خورخي ميسي، والد أفضل لاعب في العالم ست مرات، أن نجله سيوقع لسان جرمان. واحتفلت الصحافة الفرنسية خلال الساعات الماضية، باقتراب النجم الأرجنتيني من حديقة الأمراء، لما سيضفيه وجود ميسي من زخم جماهيري للدوري الفرنسي.

وكان صديق ميسي وزميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار من أول المرحبين بالنجم الأرجنتيني بمنشور على إنستغرام كتب فيه «اجتمعنا مجدداً» في إشارة إلى الفترة التي أمضاها اللاعبان معاً في النادي الكاتالوني بين 2013 و2017 قبل أن ينتقل النجم البرازيلي إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

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