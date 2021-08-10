بالفيديو.. جمهور باريس سان جيرمان يحتشد بانتظار وصول ميسي

المصدر: وكالات

تجمعت أعداد كبيرة من مشجعي فريق باريس سان جيرمان في مطار باريس في انتظار وصول أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، حيث هتفت جماهير باريس باسم النجم الأرجنتيني، والذي من المتوقع أن ينضم لفريق العاصمة الفرنسية بعقد لمدة عامين، مع امكانية التجديد لعام ثالث إضافي، وبراتب سنوي يقدر بـ 40 مليون يورو.

وفور تأكيد خبر انطلاق طائرة ميسي من برشلونة باتجاه باريس، ازدادت الحشود الموجودة أصلا منذ يومين في مطار لو بورجيه، الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، وهو المكان المتوقع لوصول طائرة ميسي.

كما تجمع المئات من مشجعي سان جيرمان عند مدخل ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي في انتظار وصول النجم الأرجنتيني.

وأعلن برشلونة رسميا الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد تعاقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

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