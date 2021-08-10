حقيقة العرض الجديد من برشلونة لميسي

المصدر: البيان

كشفت تقارير صحفية تقديم نادي برشلونة عرضًا جديدًا من أجل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفترة الحالية، قاطعًا الطريق على انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وأكد الصحفي "فابريزيو رومانو" أن برشلونة لم يحاول فتح ملف التجديد مع ليونيل ميسي مجددًا، وأن الأخبار المنتشرة في الساعات الماضية ما هي إلا شائعات لا يوجد تأكيد عليها.

وأوضح فابريزيو رومانو بأن باريس سان جيرمان واثق من حسم التعاقد مع ليونيل ميسي في الـ48 ساعة المقبلة، ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة قانونيًا بين الطرفين.

ميسي ينتظر حسم الملف رسميًا والوصول إلى اتفاق نهائي مع نادي باريس سان جيرمان وتوقيع العقود حتى يسافر بطائرته الخاصة نحو العاصمة الفرنسية، باريس.

وبذلك فإن رومانو ينفي تمامًا وجود عرض جديد من نادي برشلونة لمحاولة الحفاظ على ليونيل ميسي الصيف الحالي، في ظل عدم تغير الوضع المالي للنادي الكتالوني.

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