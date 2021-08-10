برشلونة يلجأ للقضاء لمنع انتقال ميسي لباريس سان جيرمان

المصدر: البيان

كشفت تقارير إن الفريق القانوني لنادي برشلونة الإسباني سيمنع باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع ليونيل ميسي نجم البارسا السابق.

وكانت تقارير أكدت أن باريس سان جيرمان يقترب من ضم ليونيل ميسي بشكل رسمي بعد نهاية عقده مع برشلونة وإعلان فشل مفاوضات التجديد له يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن قائد منتخب الأرجنتين سيتحول إلى لاعب باريسي خلال ساعات قليلة بعقد لمدة موسمين.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلت عن "ماركا" الإسبانية في تقرير لها (الإثنين) أن الإدارة القانونية لبرشلونة تؤمن بأن باريس لا يمكنه ضم ميسي بسبب أن ذلك سيمثل تحايلاً وخرقاً للوائح اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة القانونية لبرشلونة قدمت شكوى لمحكمة الاستئناف الأوروبية، تؤكد أن باريس سان جيرمان لا يمكنه بسبب موقفه المالي ضم ليو.

ومن جانبه، أكد المحامي الإسباني خوان برانكو الشكوى بتغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال فيها: "بالنيابة عن الشركاء في نادي برشلونة، قام مكتبي بإعداد شكوى لدى المفوضية الأوروبية من أجل تعليق انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان".

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