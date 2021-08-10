إزالة صور ميسي من "الكامب نو".. فيديو

المصدر: البيان

باشر عمال ملعب "كامب نو"؛ معقل نادي برشلونة الإسباني؛ إزالة الملصقات واللافتات العملاقة، التي تحمل صور ليونيل ميسي، من جدران الملعب، بعدما أعلن رسميا، الرحيل عن النادي.

ونشر القناة الإسبانية السادسة فيديو يوضح إزالة اللافتات التي تحمل صور ميسي بعد نهاية علاقته رسميا بالنادي.

وغادر ميسي النادي الإسباني بعدما أعلن النادي أنه لم يعد قادرا على تحمل التكاليف المرتفعة للنجم الأرجنتيني.

وقال ميسي إنه يحاول أن يتصرف بتواضع واحترام، مضيفا: "لدي أمل أن يكون هذا ما تبقى مني عندما أغادر برشلونة".

ولم يتحدث ميسي عن وجهته المقبلة بعد مغادرة برشلونة، بينما أشارت تقارير صحفية إلى أنه سيتوجه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق النجم الأرجنتيني على ذلك بالقول إن باريس سان جيرمان احتمال، مضيفا: "لكن لا شيء تم تحديده"

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