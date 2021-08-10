إصابة أغويرو تزيد أوجاع «البارسا»

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أصيب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة بتمزق في ربلة الساق وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين، ما يزيد أوجاع ومعاناة «البارسا»، وخاصة بعد رحيل النجم الأرجنتيني ميسي مؤخراً، وشكلت إصابة اغوريو صدمة جديدة لجماهير برشلونة وتعرض أغويرو المنتقل بصفقة حرة من مانشستر سيتي إلى الإصابة خلال حصة تدريبية لفريقه أول من أمس وخضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي أمس اكد وجود تمزق في ساقه.

وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بأن أغويرو يتنقل «بواسطة عكازين» لأنه لا يستطيع «وضع رجله على الأرض»، وأكدت صحيفة «آس» بأن «المهاجم الأرجنتيني سيبتعد 8 أسابيع ما يعني بأنه لن يعود إلى الملاعب إلا في أكتوبر».

من ناحية اخرى فاز برشلونة على يوفنتوس 3 - صفر، في أول مباراة للفريق في حقبة «ما بعد ميسي» وأقيمت المباراة الودية على كأس الراحل جوان غامبر، وسجل الثلاثية الهولندي ممفيس ديباي (3) والدنماركي مارتن برايثوايت (57) والبديل ريكي بويغ (90+2)، وأقيمت المباراة بمشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم «السيدة العجوز»، وحضرها 20 ألف مشجع هتفوا لفترات طويلة «ميسي.. ميسي» في تحية لنجمهم الراحل عن الفريق.

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