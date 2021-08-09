ميسي يودّع برشلونة بالدموع

المصدر: برشلونة - أ ف ب

ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي برشلونة الإسباني الذي أمضى في صفوفه أكثر من 20 عاماً بالدموع، معترفاً في الوقت ذاته بإمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، على الرغم من أنه لم يوقع مع أحد حتى الآن.

وعقد ميسي مؤتمراً صحافياً للحديث عن رحيله عن برشلونة ولدى صعوده إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين أجهش بالبكاء. وبعد أن تمالك أنفاسه قال في مستهل حديثه «لم أتصور إطلاقاً الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم أفكر بهذا الأمر. كنت أريد وداعاً مع الجميع على أرضية الملعب».

وأضاف «هذا العام، كنت أنا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده أكثر من أي شيء آخر. الرحيل صعب وقاسٍ».

وتابع «ما زلت غير مصدق بأني سأترك هذا النادي وتغيير حياتي. أنا أعشق هذا النادي. أما الآن فيتعين علي الانطلاق من نقطة الصفر. لم أكن مستعداً لهكذا سيناريو بصراحة».

وأوضح «لقد أعطيت كل شيء لهذا النادي من اليوم الأول حتى الأخير. لقد عشت في صفوف النادي أوقاتاً جيدة وأخرى صعبة، لكن الناس هنا أظهروا حبهم تجاهي وهذا سيبقى معي إلى الأبد».

وعن إمكانية انتقاله إلى سان جيرمان «ثمة إمكانية لذلك لكني لم أوقع مع أحد. أندية عدة أبدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، والأمور مفتوحة».

وفي هذا الإطار أشارت صحيفة «لو باريزيان» بأن ميسي وسان جيرمان قد يتوصلان إلى اتفاق خلال الساعات القريبة، في حين تحدثت صحيفة «ليكيب» عن «عقد قياسي» على مدى ثلاث سنوات مقابل أجر سنوي قدره 40 مليون يورو، بينما أشارت صحف إسبانية عدة بأن ميسي سيحصل على 30 مليون يورو كمقدم عقد لدى توقيعه.

وكان عقد ميسي (34 عاماً) مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 يونيو الماضي، وبعد أن توصل إلى اتفاق مع ناديه إلى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسمياً بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الإسبانية لكرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز