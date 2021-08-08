ميسي .. الأسطورة يودع برشلونة بالدموع

المصدر: البيان

في وداع استثنائي غلب عليه الدموع عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤتمر صحافيا اليوم الأحد، ودع فيه جماهير برشلونة، بعد إعلان رحيله عن الفريق الكتالوني.

وظهر ميسي متأثرا حيث لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء.



أبرز ما قاله ميسي:

-لا أجد الكلمات التي تعبر عن هذا الموقف

-كنت أود البقاء في النادي، في الأيام الأخيرة فكرت كثيرا فيما يجب أن أقول.

-الرحيل أمر صعب بعد كل السنوات التي قضيتها هنا.

ميسي: كنت أعتقد أنا وأسرتي أننا سنبقى في برشلونة.. بعد 21 عاما أغادر مع أطفالي الثلاثة الكتلانيون - الأرجنتينيون.

ميسي: برشلونة سيبقى منزلي للأبد وأنا ممتن للجميع..

-أعطيت كل شيء للنادي منذ اليوم الأول وحتى آخر لحظة.. لدي الكثير من الذكريات الجميلة وبعض الذكريات الغير جميلة.

- تأتي اليوم لحظة الوداع.. سأعود إلى هنا أنا وأبنائي يوما ما.

- حتى الآن ليس لدي أي مفاوضات مع أي فريق وهناك عديد الأندية التي تواصلت معي وحتى هذه اللحظة لم أقرر وجهتي.

-مسيرتي الكروية مع برشلونة انتهت وهذا حال كرة القدم وتبقى الذكريات.

-سخرت كل مسيرتي لإسعاد الجماهير هنا.

- أتمنى أن أعود لأكون جزءاً من مستقبل النادي.

- إنها أصعب لحظة في مسيرتي

-برشلونة فريق كبير ولديه كل مقومات النجاح

-أنا في أفضل حال وسأستمر في مسيرتي وأبحث عن تحد جديد.

-سأستمر باللعب طالما كانت حالتي البدنية تسمح بذلك.

- كنت أود الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى مع برشلونة.

-استغنيت عن 50 بالمئة من قيمة عقدي وقمت بكل ما بوسعي للبقاء في النادي لكن الأمور لم تسر كما يجب.

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