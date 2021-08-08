ليستر سيتي بطل الدرع الخيرية

المصدر: لندن- أ ف ب

توج ليستر سيتي بدرع المجتمع الخيرية، التي يفتتح بها الموسم الكروي في إنجلترا، وتجمع سنوياً بين بطلي الدوري الممتاز، ومسابقة الكأس، وذلك بفوزه القاتل على مانشستر سيتي 1 _ صفر من ركلة جزاء أمس، على ملعب «ويمبلي» في لندن أمام مدرجات ممتلئة.

وكان الفريقان في طريقهما لخوض ركلات الترجيح قبل أن يرتكب الهولندي ناثان أكي خطأ قاتلاً في المنطقة المحرمة على البديل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، الذي انبرى لركلة الجزاء بنفسه في الدقيقة 89، وأهدى فريقه الدرع للمرة الثانية في تاريخه، بعد 1971 على حساب ليفربول 1-0، عندما كانت تعرف باسم الدرع الخيرية.

وخاض الفريقان مباراة افتتاح الموسم أمام مدرجات ممتلئة، بعد قرار السلطات السماح بدخول المشاهدين إلى الملاعب.

وكان نحو 60 ألف متفرج تابعوا في «ويمبلي» أيضاً المباراة النهائية لكأس أوروبا الأخيرة، التي جمعت منتخب انجلترا بإيطاليا، وانتهت بخسارة «الأسود الثلاثة» بركلات الترجيح 2-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفشل سيتي، الذي استعاد الموسم الماضي لقب الدوري الممتاز من ليفربول، في إحراز الدرع للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة في الأعوام الأربعة الأخيرة، بعد فوزه أعوام 1937 و1968 و1972 و2012 و2018 و2019.

ويبدأ فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز الأحد المقبل في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ملعب توتنهام، فيما يستهل ليستر، الفائز بالكأس الموسم الماضي على حساب تشلسي، مشواره على أرضه باستقبال ولفرهامبتون.

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