سيرجيو أغويرو يخطط للرحيل عن برشلونة

المصدر: البيان

كشف برنامج`` لا بورتيرا "، ان رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة قد يتسبب في أضرار جانبية أخرى للنادي الكتالوني، إلى جانب خسارة لاعبه التاريخي، يمكن لسيرجيو أغويرو أيضا مغادرة الفريق قبل إغلاق فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقع أغويرو رفقة برشلونة هذا الصيف، حيث وصل اللاعب في صفقة مجانية من مانشستر سيتي، والذي أنهى علاقته به في 30 يونيو.

كما يبدو أن أحد الأسباب التي تسببت في اختيار أغويرو للتوقيع مع برشلونة هو الوعد بأنه سيلعب جنبًا إلى جنب مع صديقه العظيم ليونيل ميسي، وهو أمر لن يحدث الآن بعد رحيل ليونيل عن النادي الكتالوني.

وأكد البرنامج أن محامو أغويرو يدرسون بالفعل بنود عقد اللاعب من أجل رحيله عن الفريق في قادم الأيام.

وكان اللاعب قد قال عند توقيعه لبرشلونة :"دعونا نأمل أن نلعب معًا، على الرغم من أننا كنا نتفاوض لفترة طويلة. ولكن هذه قراراته مع النادي. إنه لمن دواعي سروري وفخر لي أن نلعب معًا. لقد عشت معه وأنا أعرفه كثيرًا. أعتقد أنه سيستمر مع برشلونة".

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