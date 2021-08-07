«الدرع الخيرية» طموح سيتي وليستر الليلة

المصدر: لندن - أ ف ب

يلتقي الليلة فريقا مانشستر سيتي وليستر سيتي بملعب ويمبلي في لندن في مباراة درع المجتمع الخيرية التي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري الممتاز والكأس، وستحضر جماهير الفريقين المباراة، وكان حوالي 60 ألف مشجع تابعوا المباراة النهائية لكأس أوروبا الأخيرة التي جمعت إنجلترا وإيطاليا.

يأمل سيتي أن يحرز الدرع الخيرية للمرة السابعة في مسيرته، وللمرة الثالثة في الأعوام الأربعة الأخيرة، بعد فوزه بها أعوام 1937 و1968 و1972 و2012 و2018 و2019.

ويسعى رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن يستهلوا الموسم الجديد بقوة بعدما أنهوا الدوري في الصدارة، حيث يبدأ البطل المتوج حملة الدفاع عن لقبه في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى توتنهام 15 الجاري.

وكان غوارديولا أعلن الشهر الماضي أنه سيدفع بتشكيلة من الرديف مع الدفع ببعض الأساسيين الذين شاركوا في التحضيرات قبل انطلاق الموسم أمثال قلب الدفاع البرتغالي روبن دياش ومواطنه جواو كانسيلو والهولندي نايثن أكيه والظهير الأيسر الفرنسي مندي والبرازيلي فرناندينيو والألماني إلكاي غوندوغان والمتألق الجزائري رياض محرز، ومن المرجح أن يقف الحارس الأمريكي زاك ستيفن بين الخشبات الثلاث للدفاع عن عرين فريقه.

ويخوض سيتي اللقاء بعد التعاقد مع قائد أستون فيلا جاك غريليش مقابل صفقة محلية قياسية قدّرتها وسائل الإعلام بقيمة 139 مليون دولار، حيث من الممكن أن يدخل أرضية الملعب بقميص ناديه الجديد خصوصاً أنه حاضر بدنياً بعد عودته للتمارين مع فريقه السابق فيلا، وسيرتدي غريليش القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي المهاجم الدولي سيرخيو أغويرو المنتقل إلى برشلونة.

في المقابل، يسعى ليستر للفوز بالدرع للمرة الثانية في مسيرته بعدما كان حقق هذا الإنجاز للمرة الأولى عام 1971 على حساب ليفربول 1 - صفر، ويشارك الفريق في مبراة اليوم بعد إحرازه الكأس المحلية للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه في المباراة النهائية على تشلسي 1 - 0.

وكان أرسنال أحرز الدرع الخيرية العام الماضي بفوزه بركلات الترجيح 5 - 4 على ليفربول بعد التعادل 1-1 على ملعب ويمبلي خلف أبواب مغلقة.

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