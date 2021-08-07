سان جرمان: التعاقد مع ليو مربح

المصدر: لندن - د ب أ

أبدت إدارة نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، ثقتها بأن التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون مربحاً على المدى البعيد، كما تأمل إدارة النادي الفرنسي في إنهاء الصفقة خلال أسبوع، حسب ما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتضع رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) حداً للرواتب في كل نادٍ على أساس وضعه المالي، الذي تم خفضه بشدة في نوفمبر الماضي، بسبب الخسائر المالية المرتبطة بأزمة فيروس «كورونا» المستجد، حيث كان برشلونة من ضمن الأندية المتضررة.

ولم يرغب باريس سان جرمان في البداية تقديم عرض للنجم الأرجنتيني حينما تم إعلان رحيله عن النادي، لكن مصادر مقربة أكدت أن ميسي تواصل مع ماوريسيو بوتشيتينو في وقت لاحق، أول من أمس، الأمر الذي قلب الموازين.

وأجرى النادي الفرنسي تحليلاً تجارياً أظهر أن التوقيع مع ميسي سيكون ضمن قواعد اللعب المالي النظيف.

كان التواصل الشخصي بين ميسي ومواطنه بوتشيتينو، وحقيقة أن الانتقال سيكون حراً، عاملين حاسمين في تقديم باريس سان جرمان عرضاً لضم اللاعب.

ويعتقد باريس سان جرمان أن التعاقد مع ميسي سيزيد من العائدات التجارية للنادي في أوروبا وأمريكا الجنوبية في حال انضمامه للعب مع زميله السابق النجم البرازيلي نيمار.

وكان النادي الفرنسي قد تواصل مع برشلونة في وقت سابق من الصيف بشأن ميسي، لكنه أشار إلى أن فرصة التوقيع معه كانت قد فات أوانها حينما أكد اللاعب بقاءه في كتالونيا.

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