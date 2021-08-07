«البرغوث».. وداع حزين لعصر مذهل

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أحدث الرحيل المفاجئ للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة زلزالاً في إسبانيا، بحسب الصحف المحلية التي بدت في حالة من الصدمة في أعدادها الصادرة صباح أمس والتي تحدثت فيها عن «دراما حقيقية». «دراما، ميسي يغادر»، هكذا عنونت صحيفة برشلونة الرياضية اليومية، فيما وصفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية الأمر بـ«القنبلة».

من جهتها، كتبت جريدة «أل بيريوديكو» في صفحتها الأولى «شيء لا يصدّق» مرفقة التقرير بصورة للنجم الأرجنتيني وهو يحيي الجمهور، كما كتبت الصحيفة المحلية ذائعة الصيت «ميسي، وداع حزين لعصر مذهل». وفيما كانت كل توقعات الصحف الإسبانية تشير إلى اتجاه ميسي لتجديد عقده مع فريق الـ«بلاوغرانا»، وقع الخبر كالصاعقة على الرؤوس مساء أول من أمس.

حيث وصلت مسيرة ابن الـ 34 عاماً التي دامت عشرين عاماً إلى نهايتها في كامب نو. وبحسب صحيفة سبورت، فإنّ «ليونيل ميسي كان أول المتفاجئين من نتيجة المفاوضات حول تجديد العقد» وتابعت: «كان يتوقع أن تُحسم كل الأمور الخميس» وذلك بعد لقاء أخير بين والده بصفته أيضاً وكيل أعماله ورئيس النادي خوان لابورتا.

وأصدر برشلونة بياناً الخميس جاء فيه «على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي، لا يمكن اعتماده رسمياً بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية (قوانين الرابطة الإسبانية)».

بدورها، وجّهت الصحيفة اليومية «إل باييس» انتقاداً للابورتا، منوهة لأنّ «أحداً لم يتوقع مثل هذا الانفصال الغريب»، معتبرة أنّ رئيس النادي وعد المشجعين ببقاء ميسي في وقت سابق. وأضافت الصحيفة «يدلّ الطلاق الذي وقع بين الطرفين إلى إفلاس مالي ورياضي وأخلاقي للنادي الكتالوني».

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