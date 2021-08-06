كاظم الساهر و«خليجي25».. نفي وصمت وشائعات

المصدر: دبي - علي شدهان

أشعل المطرب العراقي الشهير كاظم الساهر، الأجواء المحيطة ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ25، المقرر إقامتها في ضيافة البصرة أقصى جنوب بلاد ما بين النهرين نهاية العام الجاري، فمن جهة نفت وزارة الشباب والرياضة العراقية «شائعة» اعتذار الساهر عن عدم حضور حفل الافتتاح، في الوقت الذي صمت فيه «القيصر»، ولم يوضح موقفه من الدعوة الرسمية، التي تم توجيهها له منذ أسابيع عدة!

وتحولت شائعة اعتذار الساهر عن إحياء حفل الافتتاح إلى شائعات، بعدما لم يلتق عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، وإياد بنيان رئيس اتحاد كرة القدم، مع الساهر خلال وجودهما في إسبانيا، للتعاقد مع الهولندي ديك ادفوكات المدير الفني الجديد لأسود الرافدين، واستثمار ذلك الوجود للقاء الساهر الذي يقيم في إسبانيا.

الخبر اليقين

وبين نفي وزارة الشباب والرياضة العراقية، وصمت الساهر، يتواصل مسلسل «الشائعات» حول «خليجي 25»، حتى يظهر الخبر اليقين ربما قبل أيام قليلة من موعد انطلاق العرس الخليجي في العراق!

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