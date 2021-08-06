مانشستر سيتي يتعاقد مع جاك غريليش في أكبر صفقة بتاريخ البريميرليغ

المصدر: أ ف ب

أكد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الخميس تعاقده مع نجم مواطنه أستون فيلا الدولي جاك غريليش في صفقة قياسية قدرتها وسائل الإعلام بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار، 117 مليون يورو).

وأوضح مانشستر سيتي أن غريليش سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي المهاجم الدولي سيرخيو أغويرو المنتقل إلى برشلونة.

وقال غريليش (25 عامًا) "أنا سعيد جدا بالانضمام إلى مانشستر سيتي. سيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم - إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءًا من هذا النادي".

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