الصحف الارجنتينية تصف رحيل ميسي عن برشلونة ب"القنبلة"

المصدر: أ ف ب

وصفت الصحف الارجنتينية نبأ رحيل اسطورتها ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الاسباني بالنبأ "القنبلة" ذات الارتدادات العالمية.

فبعد أقل من شهر من نجاح ميسي صاحب الكرة الذهبية 6 مرات، في قيادة منتخب بلاده لانهاء انتظار دام 27 عاما لاحراز لقب قاري له ولمنتخب بلاده من خلال احراز كوبا امريكا بالفوز على البرازيل 1-صفر في المباراة النهائية، تشعر الارجنتين بالذهول.

وكتبت صحيفة "أولي" الرياضية "إنها نهاية أسطورة فريدة لا مثيل لها".

وأضافت في تغريدة "تنتهي واحدة من أجمل القصص في عالم كرة القدم: لقد وصل أخيرا اليوم الذي لم نتخيله أبدا".

في المقابل، قالت صحيفة "لا ناسيون" إن هذا "التحول غير المتوقع" للأحداث كان "قنبلة هزت كرة القدم العالمية".

وقالت قناة "تي واي سي سبورتس" في تغريدة إن الخبر كان "من الصعب تصديقه"، مضيفة أنها "نهاية حقبة لطالما طبعت الى الابد تاريخ كرة القدم".

وفي الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتكهن بشأن الوجهة المقبلة لميسي، بدأت بعض الفرق الارجنتينية تحلم بالحصول على خدماته على الرغم من أن الواقع الاقتصادي في الركود في هذه الدولة الامريكية الجنوبية التي تشهد ركودا كبيرا، من شأنه أن يجعل العودة إلى الوطن حدثًا أكثر إثارة للدهشة.

وبدأ هاشتاغ "أهلا ليو" في الانتشار على تويتر حيث ظهرت صور ميسي يرتدي قمصان الاندية العريقة في الارجنتين بوكا جونيورز وريفر بلايت ونيولز أولد بويز وسان لورنزو، بالإضافة إلى أندية أكثر تواضعا مثل نادي ساكاتشيسباس.

لكن الصحافة المحلية أبدت اهتماما فوريا بالمكان الذي سينتهي به ميسي البالغ من العمر 34 عامًا.

وقالت صحيفة "كلارين" تحت عنوان عريض "صدمة عالمية .. هل سيكون باريس سان جرمان هو ناديه الجديد"، مشيرة الى أن النادي الفرنسي كان "المرشح الرئيسي لإضافته إلى نجومه" امثال كيليان مبابي ونيمار.

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