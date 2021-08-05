رحيل ميسي عن برشلونة يقلب سوق الانتقالات رأساً على عقب

المصدر: أ ف ب

لن يوقع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عقدا جديدا مع برشلونة ثالث الدوري الاسباني لكرة القدم وستنتهي بالتالي شراكة دامت اكثر من 20 عاما بين الطرفين كما اعلن النادي الكاتالوني الخميس.

ومن شأن هذا التطور الصادم لاحد ابرز اللاعبين الذي أنجبتهم الملاعب الكروية على مر التاريخ، ان يقلب سوق الانتقالات رأسا على عقب قبل معرفة الوجهة المقبلة للارجنتيني.

واصدر برشلونة بيانا جاء فيه "على الرغم من التوصل الى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي، لا يمكن اعتماده رسميا بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية (قوانين الرابطة الاسبانية)".

واضاف البيان "امام هذه الوضعية، لن يبقى ليونيل ميسي مرتبطا ببرشلونة. الطرفان يأسفان جدا لأن رغبات اللاعب كما النادي لم تتحقق".

وتابع "يريد برشلونة من اعماق قلبه شكر اللاعب لمساهمته في هذه المؤسسة ويتمنى له الافضل في حياته الشخصية والاحترافية".

ومع انتهاء عقد ميسي في 30 يونيو الماضي، بات صاحب الكرة الذهبية ست مرات حرا بالانتقال الى النادي الذي يختاره.

وأتى الخبر بشكل مفاجئ لان الصحف الاسبانية كانت تنتظر اعلان تجديد برشلونة عقده مع النجم الارجنتيني البالغ من العمر 34 عاما وذلك بعد الاتفاق على جميع الامور بين الطرفين.

وبذل النادي الكاتالوني وبعد الموسم المخيب حيث اكتفى باحراز لقب كأس اسبانيا، مجهودات كبيرة من اجل الاحتفاظ بخدمات ميسي لا سيما أن الاخير كان اعلن رغبته في الرحيل صيف عام 2020 قبل ان يعدل عن قراره لأنه لا يريد الدخول بدعوى قضائية مع ناديه.

بيد ان الصعوبات المالية الضخمة التي يواجهها برشلونة للبقاء ضمن قانون اللعب النظيف للرابطة الاسبانية، حالت دون اتمام الصفقة على الرغم من التضحيات التي قام بها اللاعب الذي كان مستعدا لتقاضي نصف راتبه وتمديد عقده لخمس سنوات اضافية.

وكان ميسي الذي نال باكورة القابه الدولية عندما قاد الارجنتين الى احراز كوبا اميركا بالفوز عل البرازيل 1-صفر في المباراة النهائية الشهر الماضي على ملعب ماراكانا، بات اكثر اللاعبين خوضا للمباريات في صفوف برشلونة الموسم الفائت مع 767 متفوقا على صانع الالعاب السابق تشافي.

ومن شأن هذا التطور الصادم لاحد ابرز اللاعبين الذي أنجبتهم الملاعب الكروية على مر التاريخ، ان يقلب سوق الانتقالات رأسا على عقب قبل معرفة الوجهة المقبلة للارجنتيني.

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