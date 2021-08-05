وفاة نجل مايكل بالاك في حادث سير بالبرتغال

المصدر: دبي-ياسر قاسم

توفى إيميلو بالاك، نجل مايكل بالاك لاعب تشيلسي وبايرن ميونخ السابق، إثر حادث للدراجات الهوائية، صباح اليوم الخميس.

وأكدت صحيفة "دايلي ميل"، أن وفاة إيميلو بالاك ابن لاعب تشيلسي السابق جاءت عن عمر ناهز 18 عامًا، في حادث دراجة هوائية (ATV) في البرتغال صباح الخميس وحدث التصادم بالدراجة الرباعية في مدينة ترويا جنوب لشبونة في البرتغال، بالقرب من المنزل الذي اشتراه والده قبل عدة سنوات.

يذكر أن مايكل بالاك لاعب كان قائداً للمنتخب الألماني قبل أن تناله الإصابة قبل انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز