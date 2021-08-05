ناد إنجليزي ينافس الهلال السعودي على البرازيلي بيريرا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي واتفورد الإنجليزي، في منافسة قوية مع الهلال السعودي، لضم نجم نادي ويست بروميتش الإنجليزي، ماتيوس بيريرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل مسؤولو نادي واتفورد، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، في محادثات مع ويست بروميتش، من أجل ضم بيريرا، في الميركاتو الصيفي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت الصحيفة، أن بيريرا من المرجح أن يوافق على عرض واتفورد، حيث إنه يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد هبوط فريقه وست بروميتش إلى دوري الدرجة الثانية.

وكانت مصادر صحفية، أفادت بأن مجلس إدارة الهلال قد توصل لاتفاق نهائي مع وست بروميتش، لضم ماتيوس بيريرا، وأن الصفقة خلال الوقت الحالي في مرحلة صياغة العقود النهائية قبل إعلان إتمامها.

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