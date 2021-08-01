توقيف وزير في جنوب السودان طعن زوجته لاعبة كرة القدم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أصدرت السلطات الحكومية في دولة جنوب السودان مذكرة توقيف بحق وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بيتر ميان بتهمة الاعتداء على زوجته لاعبة كرة القدم ألويل ميسي.

وبحسب مصادر جنوب سودانية، أقدم الوزير ميان على ضرب زوجته لاعبة كرة القدم الشهيرة في جنوب السودان وطعنها، وتم إسعافها ونقلها إلى المستشفى.

وأكدت المصادر أن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ألغى عضوية بيتر ميان في المجلس التشريعي بسبب هذه الحادثة التي تعد الثانية للوزير ضد زوجته، إذ سبق له إطلاق أعيرة نارية، في شهر أبريل الماضي، لإيقاف مباراة كرة قدم شاركت فيها زوجته مع فريق أويل، بإحدى مباريات دوري الرابطة الوطنية للسيدات في جنوب السودان.

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