وفاة لاعب أياكس نوح جيسر وشقيقه في حادث

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أعلن المتحدث الرسمي لنادي أياكس أمستردام، عن وفاة اللاعب الشاب نوح جيسر «16 عاماً» في حادث سيارة كما لم ينج شقيقه «18 عاماً» من الحادث.

وأفادت تقارير هولندية أن الحادث المروري وقع مساء الجمعة بإحدى الطرق في مدينة إيجسيلشتاين وأدى إلى وفاة الشقيقين، واصطدمت السيارة التي كان يقودها جيسر بالجانب الخطأ من الطريق لتصطدم بعدها وجهاً لوجه بسيارة أخرى، وتم نقل سائق الشاحنة المتواجد في الحادثة إلى المستشفى وهو بصحة جيدة.

من هو نوح جيسر؟

يعتبر نوح من مواهب أياكس أمستردام، حيث يلعب للفريق منذ صيف 2018، بعد أن جاء من نادي الهواة ألفينس بويس.

وحاول نادي فينورد الحصول على خدمات النجم الراحل، ولكن أياكس فاز بالسباق في النهاية، ولكن لسوء الحظ أن اللاعب مسيرته انتهت مبكراً.

وكان ينظر إلى صاحب الـ16 سنة كمهاجم سريع لديه موهبة مميزة، وكان من الممكن أن يلعب بفريق أياكس تحت 17 سنة الموسم المقبل.

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