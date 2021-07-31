فان دايك يعود للملاعب بعد غياب 9 أشهر

المصدر: لندن - أ ف ب

عاد فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا لكرة القدم إلى اللعب بعد غياب 9 أشهر بسبب إصابة خطيرة في الركبة، وشارك في مباراة فريقه ليفربول الودية أمام هرتا برلين في النمسا، ونزل فان دايك في الدقيقة 69 بدلاً من ماثانيال فيليبس.

وأكد العملاق الهولندي في تغريدة على «تويتر» بعد المباراة «أشعر بالسعادة لأنني تلقيت دعماً من العديد من الأشخاص الرائعين، الجراح وأخصائيي العلاج الطبيعي والمدربين والجهاز الفني الذين ظلوا معي منذ اليوم الأول لإصابتي. أشكر زملائي في الفريق لإعطائي الطاقة والحفاظ على رأسي مرفوعاً. وأشكر الجماهير على حبها ودعمها وتشجيعها. والأهم من ذلك كله، عائلتي لأنه من دونها، لن أكون شيئاً. شكراً لكم. العمل لا يتوقف. إنها فقط البداية ونحن نواصل التقدم».

وكان فان دايك الذي اختير أفضل لاعب في أوروبا موسم 2018 - 2019، خضع لعملية جراحية في ركبته في أكتوبر الماضي بسبب إصابة في أربطة ركبته اليمنى تعرض لها إثر تدخل قوي من حارس مرمى الجار إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد في دربي الدوري الإنجليزي، وغاب فان دايك منذ ذلك الحين عن الملاعب، ولم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا مطلع الصيف الحالي.

وتسببت إصابة فان دايك برفقة زميله في خط الدفاع جو غوميز والكاميروني جويل ماتيب في الفترة ذاتها، ثم إصابة القائد جوردان هندرسون، في فقدان الفريق الأحمر للقبه بطلاً للدوري الإنجليزي.

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