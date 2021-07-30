المحمدي يفاضل بين 3 عروض خليجية والدرجة الثانية بإنجلترا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أفاد مصدر مُقرب من اللاعب المصري أحمد المحمدي، بأن اللاعب السابق لفريق أستون فيلا الإنجليزي، تلقى عدة عروض من 3 دول خليجية للعب في دورياتها المحترفة.

وأشار المصدر المُقرب من اللاعب، إلى أن المحمدي في حيرة من أمره بين هذه العروض وبين عروض وصلته للعب في الدرجة الثانية في إنجلترا.

ونوه المصدر إلى أن اللاعب المصري صاحب الـ 33 عامًا يعكف خلال الفترة الجارية على دراسة العروض التي وصلته.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إدارة النادي الأهلي السعودي، برئاسة ماجد النفيعي، تسعى بقوة لحسم صفقة التعاقد مع لاعب المنتخب المصري وأستون فيلا الإنجليزي السابق، أحمد المحمدي.

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